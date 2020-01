A noviembre, la manufactura impulsa las exportaciones bolivianas

El oro metálico es el principal producto que se exportó dentro la actividad manufacturera. Entre enero y noviembre de 2019, se envió al mercado externo $us 1.542,3 millones, 43,6% más con relación a ese periodo de 2018.

Entre enero y noviembre de la gestión pasada, la industria manufacturera del país impulsó las exportaciones nacionales. Durante ese periodo, este sector representó el 40% de las ventas externas bolivianas y tuvo como principal producto al oro metálico.

Datos extraídos del Boletín Estadístico de Comercio Exterior, publicado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que a noviembre del año pasado, las exportaciones de productos de la industria manufacturera generaron $us 3.245,6 millones, lo que representa un 40% del total de las ventas externas. Ese ingreso es mayor en un 13,3% con relación a lo registrado en el mismo periodo de 2018 cuando se obtuvo $us 2.864,7 millones.

El oro metálico es el principal producto que se exportó dentro la actividad manufacturera. Entre enero y noviembre de 2019, se envió al mercado externo $us 1.542,3 millones, 43,6% más con relación a ese periodo de 2018 cuando se comercializó $us 1.073,9 millones.

Otro de los productos que tuvo una mejora en ventas es la joyería de oro, la plata metálica, la urea granulada, el azúcar y el cloruro de potasio, entre otros rubros de la industria manufacturera.

Mientras que las exportaciones de gas natural registraron una caída de 11%, de $us 2.496 millones entre enero y noviembre de 2019 a $us 2.804,6 millones en el mismo periodo. El sector del agro también mostró un comportamiento negativo de 19%.

En los 11 meses de 2019, el saldo comercial registró un déficit de $us 624,8 millones con relación a similar periodo de 2018 cuando alcanzó $us 646,6 millones, una reducción de 3,4% que representa al menos $us 21,8 millones. Las exportaciones llegaron a $us 7.991,1 millones, $us 372,5 millones menos a lo registrado en 2018, cuando llegó a $us 8.363,6 millones, un 4,5% menos respecto a 2018.

En tanto, las importaciones alcanzaron a $us 8.731,3 millones, cifra menor en $us 364,0 millones a la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando llegó a $us 9.095,3 millones, un 4,0% menos respecto a similar periodo de 2018.

Aunque en noviembre de 2019 se registró un superávit en el saldo comercial de $us 89,8 millones, en cifras generales —de enero a noviembre del año pasado— el déficit llega a $us 624,8 millones. Esto significa que Bolivia importa más de lo que vende al mercado externo.

La Razón / Yuri Flores / La Paz