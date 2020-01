Aguilera asegura que Demócratas buscó la unidad con Camacho

El vocero de Demócratas aclaró que el verdadero enemigo es el Movimiento al Socialismo.

eju.tv

Video: Unitel

Roly Aguilera, vocero de Demócratas, indicó que su partido buscó la unidad con todos los partidos políticos, en especial con Luis Fernando Camacho, “El gobernador en persona sostuvo una reunión (con Camacho) y luego ambas fuerzas con su gente sostuvimos unas 7 u 8 reuniones”.

Aseguró que a la última reunión que tenían coordinada, la gente de Camacho no asistió “lastimosamente en la última reunión no aparecieron, nos dejaron plantados, Demócratas estuvo presente y la gente de Luis Fernando no apareció”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sin embargo recalcó que lo ideal es hacer la unidad y que el verdadero enemigo es el Movimiento al Socialismo, por otra parte el jefe de campaña de la alianza Creemos, de Camacho y Pumari, indicó que en horas de esta tarde se pronunciarían sobre las declaraciones de Demócratas.