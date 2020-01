Alcaldía cruceña accede a crédito por $us 36,6 millones para segundo tramo del BRT

La presidenta del Concejo aseguró que los recursos garantizan las obras complementarias en el primer anillo y el corredor norte-sur. Ribera precisó que las obras para la segunda ruta del BRT se iniciarán a mediados de este año

Al parecer nada frena la implementación del nuevo sistema de transporte público. Autoridades municipales confirmaron que la Alcaldía cruceña accedió al crédito por $us 36,6 millones ante la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que garantiza la culminación de las obras del primer anillo, así como la construcción de una segunda ruta para los Buses de Tránsito Rápido (BRT) a partir del segundo semestre de este año.

Ayer, mientras los transportistas marchaban en contra de los cambios de la Ley de Movilidad Urbana, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, informaba a los medios de prensa que sigue en pie el plan de reordenamiento del transporte, por lo tanto, se mantienen los plazos para la adjudicación de la ruta del primer anillo y, además, está garantizado el financiamiento para las obras complementarias y para la construcción del corredor norte-sur, es decir, del tramo que irá desde Play Land hasta la refinería de Palmasola.

El municipio ya invirtió Bs 82 millones en la readecuación del primer anillo y en parte de las obras para las 28 estaciones de transferencia, cuyos recursos estaban contemplados en el Plan Operativo Anual (POA).

Los $us 36,6 millones del préstamo son para terminar obras de los refugios y para implementar un sistema de monitoreo de luces, además de un sistema de recaudo y de un sistema de videovigilancia. El dinero también irá a la readecuación de los 40 km que abarca el corredor norte-sur, a sus obras complementarias y otros trabajos.

Explicaciones del municipio

“La ley (de movilidad urbana) sigue. Aquí nuestra acción es por los vecinos. Quien indique que el servicio de transporte es bueno, está mintiendo. Tenemos un pésimo servicio y con pésimas unidades. En este sentido, tenemos un plan que en esta primera etapa está siendo apoyado por la CAF con un crédito concesional, con menos del 2% de interés”, manifestó Sosa al justificar esta nueva inversión.

La presidenta del Concejo prosiguió explicando que con este préstamo se complementarán las obras del primer anillo y se construirá el corredor de integración norte-sur.

Por su parte, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, precisó que con estos recursos se garantiza la culminación de las obras en los 13,4 km del primer anillo y la construcción de los 40 km del corredor norte-sur.

Según Ribera, para el 10 de enero se espera la visita de técnicos de la CAF con los que hará el estudio a diseño final de esta segunda ruta y si todo marcha bien, las obras se iniciarán a mediados del presente año.

A decir de las autoridades municipales, el crédito es a diez años plazo, con dos de gracia y un interés menor al 2%, el mismo que se vino gestionando desde noviembre de 2018.

“Hemos cumplido con todo lo que establece el reglamento de preinversión para tener prioridad del Estado para acceder a una fuente de financiamiento externa. Hemos trabajado con la CAF y se ha aprobado un crédito para el primer anillo y el corredor norte-sur”, concluyó Ribera.

Marchas diarias

Con una masiva marcha los sindicatos de micros de la ciudad retomaron sus protestas para exigir la anulación de la Ley de Movilidad Urbana. En esta ocasión se sumaron a las movilizaciones los transportistas libres y algunos dirigentes vecinales.

A lo largo del recorrido de la marcha que partió del Parque Urbano y llegó al Concejo Municipal se escucharon estribillos como: “Quién se cansa, nadie se cansa. Quién se rinde, nadie se rinde. Sosa de nuevo, huevo car…”.

Además de otras frases que suele repetir el sector, como: “Transporte unido, jamás será vencido”.

Los dirigentes anunciaron que las movilizaciones serán diarias hasta que se anulen las modificaciones recientes a la Ley 1216 de Movilidad Urbana. Hoy nuevamente está citada una concentración en el Parque Urbano. Un grupo tiene previsto marchar hasta el centro de la ciudad y otro se dirigirá hacia una oficina municipal.

El ejecutivo del Sindicato de Micros 21 de Mayo, Carlos Jaimes, indicó que aunque se socializó la Ley de Movilidad Urbana, esta se modificó en cinco ocasiones y finalmente no se dejó nada de lo acordado. “Son autoridades que están engañando a los transportistas. Están buscando difusión y no beneficiar a los vecinos. Las protestas van a seguir. No descartamos nada”, dijo.

El ejecutivo del Sindicato Santa Cruz, Aldo Terraza, remarcó que como sector no tienen nada que dialogar con las autoridades hasta que se modifiquen los dos artículos observados. Incluso solicitó que la Contraloría investigue el costo de las obras en el primer anillo.

Antes de finalizar el 2019 el Concejo sesionó y cambió los artículos 36 y 55. El primero referido a la concesión, con la modificación se permitió que, si en dos convocatorias de licitaciones seguidas los transportistas no se presentan, en una tercera este procedimiento será abierto para operadores nacionales e internacionales interesados en el BRT. El segundo artículo modificado hace referencia al manejo de las tarifas.

Con la actualización, la Alcaldía puede hacerse cargo de licitar a la empresa que se encargará de la administración del pasaje.

Al respecto, Terrazas reiteró que rechazan el cambio porque los transportistas operan desde hace años en esas rutas, por lo que tienen el derecho de hacerse cargo de seguir explotando esta ruta. En respuesta, Ribera indicó que la ciudad no puede estar a merced de la predisposición o no que tengan los transportistas de invertir en estas obras.

En cuanto al segundo artículo, Terrazas aseveró que no se puede permitir que, si los transportistas invierten, otra institución sea la que administre los recursos.

Ribera remarcó que con esto se busca garantizar que con lo recaudado se cancele el préstamo por la compra de buses y también que se cuide el dinero que el usuario pagará por adelantado, por ejemplo, dijo que se compra una tarjeta con Bs 50 de crédito para determinada cantidad de pasajes a futuro.