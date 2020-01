Añez, Camacho y Pumari suman 30%

Roberto Ortiz Ortiz*

Un breve análisis de la encuesta de UNITEL publicada el 2 de enero del 2020.

1) Se confirma el voto duro del MAS del 20% y puede anticiparse que va a llegar a la segunda vuelta sin importar el candidato. Es un voto fiel del narco y de los ex parásitos del Estado. No creo que pase del 27%.

2) El 13% de Mesa es un voto totalmente anti-cruceño, no es por Mesa, sino por mantener el poder en un círculo andino centrista que no deja de ser un voto representativo. Su campaña podría ser el voto útil paceño para conseguir parlamentarios. Sin embargo, es un porcentaje que cerca de las elecciones tiende a bajar por el discurso que va a haber de unidad hacia la primera fuerza.

3) 30.7% suman Jeanine, Pumari y Camacho, y es muy interesante que más de la mitad de ese voto lo aporte Jeanine que nunca manifestó su deseo de candidatear y que además es de Demócratas, que tampoco manifestó participar. Representa lo excelente que es su gestión y el descontento de los errores de Camacho y Pumari, sin embargo, es un voto que puede transferirse a Camacho si se lo trabaja bien. Mucho para analizar aquí. Es vital que se sienten los tres a conversar en las mesas de unidad de forma humilde y sobre todo ceder para construir juntos la primera fuerza política que se necesita para vencer al MAS. Sin importar quién es el candidato. Queda clarísimo que no está definido.

4) Es muy preocupante y perjudicial el voto fanático de CHI y aunque no vaya a pasar del 10% cualquier partido chico lo va a adoptar para salvar sigla y puede asegurar unos cuantos espacios en el congreso. Candidato ideal para los dinosaurios oportunistas de la política que quieren reciclarse.

5) Pareciera que Samuel y Tuto tienen ganas de perder su sigla y si querían mostrar su fuerza para negociar, no lo consiguieron, ya no existen. Me tinca que Samuel retira su candidatura otra vez con el discurso cínico de apoyar la unidad y Tuto sigue su carrera diplomática de mano del próximo gobierno.

6) De los 21.5% de los nulos, blanco y N/S más o menos un 10% se cruza luego a la primera fuerza y un 5% posiblemente al MAS, de esa gente que le da miedo expresar que sigue siendo masista. El resto queda en nulo o blanco, un porcentaje que históricamente tiende a ser alto.

7) Se acabó la política de los viejos políticos y al fin después de 14 años vamos a tener un gobierno y un congreso democrático plural y representativo. Muy difícil para todos llegar al 40% en primera vuelta. Se acabaron los 2/3.

8) Es muy probable y casi indiscutible que el próximo presidente sea del oriente boliviano.

*Fundador de Estudiantes por la Libertad Bolivia