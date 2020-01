Añez desea que su gestión sea recordada como de la reconciliación entre bolivianos

2 de enero (Urgente.bo).- La presidenta constitucional, Jeanine Añez, expresó su deseo de que la gestión sea recordada como de la reconciliación entre bolivianos. “Sentiría un privilegio que recuerden a la presidenta y a la gestión como la de la recolocación porque ha sido muy duro lo vivido por los bolivianos y todo lo que hicimos, hasta ahora, ha sido pro el compromiso de los bolivianos”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

Sostuvo que le tocó dar la cara en los momentos más difíciles que atravesó el país. “Hemos buscado la pacificación y yo creo que sería muy lindo ser recordada como la gestión de la pacificación. Estamos tratando es reconstruir al país”.

Al respecto de que si iría o nocomo candidata a las elecciones 2020 dijo que, al contrario de Evo Morales que solo quería poder, ella no lo hará por lealtad a los bolivianos.

“No me aferré a la presidencia, la asumí; y a diferencia de Evo yo no busco el poder. Él (Evo), no es una persona democrática, quiere tener poder por eso es que hizo lo que hizo con el país”—agregó—“Por 14 años ha incentivado el odio y los socialistas del siglo XXI tiene ese padrón de conducta, buscan enemigos internos y en el caso del país promovió el odio entre los hermanos del área rural, con los hermanos de la ciudad”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Concluyó: “Nuestros hermanos del área rural creen que el gobierno de transición es su enemigo por las mentiras que implantó Evo Morales diciéndoles que les íbamos a quitar sus casas o que no cumpliríamos con los proyectos y la gente tuvo que reaccionar a falsos rumores, pero, no es esa la línea de este gobierno. Sabemos que como bolivianos que la diversidad es lo que nos une y no debemos permitir que Morales, que solo quiere poder haga más daño con mentiras”.

Fuente: https://urgente.bo