Áñez: «Evo es un hombre violento que no mide consecuencias por retomar el poder»

14 de enero (Urgente.bo).- La presidenta constitucional Jeanine Áñez, en entrevista con CNN, calificó al exmandatario Evo Morales como un “hombre violento” que no mide consecuencias por retomar el poder en Bolivia. Estas declaraciones surgen luego que el exmandatario Morales, desde Argentina, señaló que, si volviera al país, conformaría milicias armadas como en Venezuela.

“Ése es Evo Morales, un hombre violento, un hombre que no está apegado a la democracia y que no mide consecuencias por retomar el poder (…) Evo no mide consecuencias, él, si pudiera ejercería actos de violencia en nuestro país, no le importa los bolivianos, la pacificación”, sostuvo Áñez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Asimismo, la presidenta acusó al denominado “ala radical del MAS” de pretender alterar la paz en el país generando violencia.

Áñez advirtió que el país peleará por su libertad y democracia, además, dijo que Morales encontrará una Bolivia unida y fortalecida.

Para la presidenta, las declaraciones de Morales inducen al terrorismo, a la sedición y al alzamiento armado y dice que la justicia asumirá acciones.

Urgentebo.com

Nota relacionada: