Asumen tres nuevos consejeros en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

Tres luces se encendieron para Potosí en el oscuro cuarto denominado Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FcBcb) porque ese es el número de nuevos miembros del directorio que fueron posesionados el miércoles.

La información se conoció tarde porque la FcBcb no la difundió por sus vías oficiales. Su cibersitio, que no actualiza información desde hace semanas, no informó siquiera de las razones que determinaron el cambio de tres de sus siete integrantes. Se sabe extraoficialmente que por lo menos uno renunció, probablemente por el cambio de gobierno, pero en la web oficial siguen figurando los siete que fueron nombrados por la administración de Evo Morales.

Para Potosí, cuya Casa de Moneda depende de la FcBcb, el cambio de consejeros, así sea parcial, es una buena noticia ya que los anteriores poco o nada hicieron en beneficio del repositorio. Peor aún, continúa pendiente dilucidar cuál era la verdadera intención de cambiar su museología, la cual coincidió con el alejamiento del anterior director, Vladimir Cruz.

Los consejeros posesionados el miércoles son Mariano Baptista Gumucio, Ximena Medinacelli Gonzáles y Jorge Crespo Velasco. Todos fueron nombrados por el Banco Central de Bolivia y la primera noticia oficial al respecto fue publicada precisamente en el cibersitio del ente emisor. Recién ayer se replicó en la cuenta de la FcBcb en Facebook.

Baptista vuelve al directorio del que ya formó parte en el pasado, Medinacelli —que es nieta de María Gutiérrez— fue directora del Archivo Histórico de La Paz mientras que Crespo es más reconocido por su condición de exministro y embajador de Bolivia en Estados Unidos.

Se desconoce si el Ministerio de Culturas nombrará a los tres que le corresponden.

El Potosí / Potosí