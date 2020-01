Banegas: «Estoy enfocado en conseguir grandes cosas con Oriente»

El arquero nacional quiere demostrar su nivel en el equipo de sus amores, en el cual ya militó en 2018

Con la premisa de mantener su nivel, el nuevo arquero Rodrigo Banegas inició su segundo ciclo en Oriente Petrolero este lunes con la revisión médica respectiva. Se pondrá a las órdenes del DT, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, este miércoles (8:00) cuando inicie la pretemporada, con la mira puesta en el torneo Apertura 2020 y la Copa Sudamericana.

“Estoy enfocado en conseguir grandes cosas con Oriente”, remarcó el golero al departamento de prensa del club refinero. Además, indicó que retorna con una gran satisfacción, después de haber mostrado un crecimiento importante atajando 25, de los 26, partidos con la camiseta de San José.

Banegas también quedó cuarto en la lista de los arqueros menos vencidos del torneo, detrás de Arnaldo Giménez, Daniel Vaca y de Leonel Moreira, por supuesto que lo logró con el apoyo de su defensa. “Era un deseo que tenía (el de volver) por lo que hice en Oruro, pero también es importante mostrar ese nivel aquí y conseguir cosas grandes con el club del cual uno es hincha, (eso) no tiene precio”, expresó el portero, de 24 años.

Pretemporada

El trabajo de la pretemporada arrancará este miércoles (8:00), en la sede de San Antonio, bajo el mando de Sánchez. Mientras que se tiene previsto que el DT atienda a los medios de comunicación desde las 10:30.

Altas

Marco Bueno (mexicano), Óscar Salinas (chileno), Jaime Carreño (chileno), Rodrigo Banegas (ex SanJosé), Juan Carlos Montenegro (ex Guabirá), Matheo Zoch (ex Royal Pari), Ronaldo Sánchez (ex The Strongest), Santos Navarro (ex Sport Boys), Widen Saucedo (ex Destroyers), Wilfredo Soleto (ex Sport Boys)



Bajas

Lucas Mugni, Pablo Ruiz, Nicolás Franco, Carlos Áñez, Mauricio Sperdutti, Sueliton Nogueira, Alexis Ribera, Julio César Pérez