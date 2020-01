Blooming: La solución sería jugar con 16 equipos

El presidente del club cruceño Blooming, Juan Jordán, manifestó que la solución del caso de Destroyers sería que el campeonato de este año se juegue con 16 clubes y evitar los descensos.

«El club no permitirá que se haga lo que le dé la gana al Comité Ejecutivo de la FBF, están sacando ilegalmente aun club, donde dice que hay dos descensos indirectos, Destroyers tiene todo el derecho de jugar el indirecto, la solución sería jugar el campeonato con 16 equipos«, señaló Jordán citado por la agencia APG.

Los representantes de Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá, Royal Pari, Wilstermann y Bolívar no se presentaron esta mañana en a la sala donde se debía llevar a cabo la reunión del Consejo Superior de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

«Los clubes se van a portar firmes en la posición, les pido a los de Real Santa Cruz (el subcampeón de la Copa Simón Bolívar) que no se presten a lo que dispone la Federación (Boliviana de Fútbol), que entiendan que no estamos en contra de ellos. Con respecto a Wilstermann, lo reconocemos como campeón, es una posición que tenemos para parar el abuso que hace este hombre (César Salinas, presidente de la FBF)», lamentó Carlos Blanco, titular del club Destroyers.

Por su parte, el dirigence de la FBF, César Salinas, explicó que se convocó a la reunión para definir los detalles del torneo Apertura.

«Lamentablemente no se pudo dar inicio de la convocatoria debido a que siete clubes no quisieron ingresar a la reunión (si participaron los delegados de Nacional y Real Potosí, Always Ready, Real Santa Cruz, The Strongest, Municipal Vinto y Aurora), es el tema del descenso que ha obstruido el desarrollo del Consejo, ellos (los que no entraron) tienen una posición y la FBF otro criterio, pero apegada a la normativa», aseveró el titular de la Federación.

Destroyers descendió de manera directa tras que Sport Boys perdiera su categoría por no asistir a su último encuentro en Potosí.

La dirigencia de los «cuchuquis» manifestó que acudirán al TAS (máximo Tribunal de apelación) si no se encuentra una solución «salomónica» hasta antes del inicio del torneo Apertura.