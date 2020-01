Blooming – Real Santa Cruz, quince años después

Se abre el telón de la temporada de la División Profesional y el único partido, de la primera fecha del torneo Apertura, que se jugará este martes (20:30) es Blooming ante Real Santa Cruz.

Un atractivo encuentro, cuya novedad es que debuta uno de los dos benjamines del campeonato (el otro es Municipal Vinto de Cochabamba) y que ascendió a consecuencia del descenso directo de Destroyers.

Los albos vuelven al seno del fútbol profesional después de 15 años. Década y media tardaron para volver a la máxima categoría, pero lo hicieron tras ser subcampeones de la Copa Simón Bolívar y de consagrarse campeones del torneo de la Primera A, en la Asociación Cruceña de Fútbol.

Celestes y albos se enfrentaron por última vez en el fútbol profesional el 12 de septiembre de 2004. En esa oportunidad, la academia ganó 3-2 con goles de Gualberto Mojica y el argentino Cristian Tórrez, que hizo dos. Descontaron para los albos Martín Palavicini (sí, aunque no lo crea), de penal y el brasileño Gelson Betancourt.

Esa temporada fue nefasta para ambos. Blooming, que fue dirigido por ‘Tucho’ Antelo no hizo un buen campeonato, y Real, cuyo entrenador fue Antonio Batista, descendió.

De esos planteles, pocos siguen activos. Un caso especial es Palavicini, que se ha convertido en todo un ícono del cuadro merengue y que a sus 42 años sigue marcando goles y, por si fuera poco, es el capitán del representativo que dirige José ‘Pepe’ Peña.

Los equipos

Tras una temporada irregular, lo trascendente que hizo Blooming en el 2019 ha sido su clasificación a la Copa Sudamericana. En el equipo se dio una reestructuración, que comenzó con el entrenador. Erwin ‘Platiní’ Sánchez se fue y llegó el chileno Miguel Ponce. Cambiaron de entrenador, no así de proyecto, que consiste en seguir promoviendo nuevos valores, tal como lo hizo, con éxito, Sánchez.

Del plantel se fueron los argentinos Agustín Sandona y Alexis Blanco; el volante Paúl Arano y el arquero Marco Vaca. Llegaron Fernando Arismendi (uruguayo), Juninho (brasileño), Richard Spenhay (ex Real Santa Cruz), Jordy Candia (ex Sport Boys), José Peñarrieta (ex Oriente Petrolero), Wálter Rioja (ex Nacional Potosí), Helmut Gutiérrez (ex San José), Gustavo Martín Fernández (argentino), Julio César Pérez (ex Oriente Petrolero).

En Real Santa Cruz también hubo depuración, pues solo 13 jugadores se quedaron de la antigua plantilla.

Las bajas fueron Richard Spenhay, Juan Felipe Fajardo, Juan Camilo Rojas, Vallecilla, Pablo Justiniano, Alberto Pinto, Rodrigo Rodríguez, Dehiner Veliz y Erick Iragua. Las nuevas contrataciones son Marcel Román (uruguayo), Leonardo Romero (argentino), Brahian Egüez (ex Royal Pari), Juan Rivero (ex Aurora), Carlos Ribera (ex Guabirá), Mauricio Saucedo (estuvo sin equipo), Alcides Peña (ex Sport Boys), Juan Carlos Zampiery (ex Royal Pari), Cristian Coimbra (ex Royal Pari), Ezequiel Michelli (ex Sport Boys).

La academia jugó el sábado un partido amistoso de cara al debut. Lo hizo ante Guabirá en su sede deportiva. Ganó por 2-0 con goles del argentino Gustavo Fernández y del volante uruguayo Fernando Arismendi.

Los albos hicieron lo propio ante Oriente Petrolero en la sede refinera del barrio El Trompillo. En el global, el partido terminó en empate porque la primera parte, con el primer equipo, fue favorable a los refineros por 1-0 y en el complemento, con cambios, ganaron los albos por 2-1.

Posibles alineaciones

Blooming: Uraezaña; Sagredo, Urapuca, Rioja, Pérez; Latorre, Gutiérrez, Arismendi, Sánchez; C. Menacho y Fernández.

Real Santa Cruz: Peña; Zampiery, Michelli, Coimbra, Becerra; Egüez, Montaño, Lafuente, Saucedo; Palavicini y Peña.

Fuente: https://eldeber.com.bo