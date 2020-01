Cambiaron la escuela por las armas: niños y adolescentes en Guerrero se alistan para luchar contra Los Ardillos

– “Yo quería que estudiaran, pero un día me dijeron: si quieres que estudiemos, estudiamos, pero después no te quejes si nos agarran Los Ardillos porque tú eres comunitario. Conocen a todos los vivimos acá, por eso los niños tienen miedo. No nos queda de otra mas que capacitarlos para que se defiendan ellos mismos”, aseguró.