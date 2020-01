Chi Hyun Chung: «La Dra. Jasmine Barrientos es pudiente, no es una yesca»

«La Dra. Jasmine Barrientos es pudiente, no es una yesca», lo dijo, Chi Hyun Chung en el programa No Mentirás.

«FPV no me pidió un monto, claro que hemos quedado en algo por agradecimiento»

Chi explica cómo llegó al acuerdo con el partido y con su acompañante @MoawadJasmine https://t.co/90gAZmLqIj

«La Dra Jasmine Barrientos es pudiente, no es una yesca» @ChiHyunChung1 en @nomentiras

«FPV no me pidió un monto, claro que hemos quedado en algo por agradecimiento»

Chi explica cómo llegó al acuerdo con el partido y con su acompañante @MoawadJasmine pic.twitter.com/90gAZmLqIj

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

— Jimena Antelo (@JimenaAnteloT) January 30, 2020