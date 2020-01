Crecen las sospechas por la catástrofe del avión ucraniano en Teherán: creen que un misil iraní lo derribó por error

Por último también llamó la atención la actitud de las autoridades iraníes ante una tragedia de este porte. El jefe de la Autoridad de Aviación Civil de aquella nación, Ali Abedzadeh, dijo que Irán no entregará la caja negra del avión ucraniano a la compañía Boeing, que produce el avión, ni a los Estados Unidos. “No entregaremos las cajas negras al fabricante (Boeing) ni a los estadounidenses”, afirmó Abedzadeh, citado por la agencia de noticias Mehr. Y agregó: “Todavía no está claro a qué país irá la caja negra para la investigación”.