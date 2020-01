Damián Lizio, nuevo refuerzo de Royal Pari

“¡Bienvenido al club, Damián Lizio (mediocampista)! A defender nuestros colores con orgullo, compromiso y pasión #SomosFamilia”, escribió la institución cruceña, en sus páginas oficiales.

Lizio será inscrito como jugador nacional, pero, por norma actuará como extranjero. En Bolivia, además de la Verde, vistió las camisetas de Bolívar y de Oriente Petrolero.

El equipo debutará en el torneo Apertura este miércoles, desde las 20:30, con Oriente Petrolero.

Altas

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Miguel Ángel Portugal (DT – español), Luciano Ursino (argentino), Iker Hernández (ex San José), Bruno Miranda (ex Wilstermann), Alonso Sánchez (español – centrocampista), Ariel Juárez (ex San José), Raúl Olivares (ex Always Ready), Damián Lizio (argentino).

Bajas

Bajas: Francisco Maturana (DT), Saulo Guerra, Edson Vásquez, Cristian Coimbra, Diego Rivero, Matheo Zoch, Alan Loras, Mauro Milano, Óscar Díaz, Jimmy Isita.

Fuente: https://eldeber.com.bo