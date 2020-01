Después de más de 10 años, EEUU designará un embajador a Bolivia

Desde entonces se ha conformado un nuevo Tribunal Superior Electoral y sancionado una ley que prohíbe la participación tanto de Morales como quien fuera su vice a lo largo de sus administraciones, Álvaro García Linera. El pasado 19 de enero el ex jefe de Estado, en Argentina desde el pasado 12 de diciembre en calidad de refugiado político, anunció que la fórmula presidencial del partido estará compuesta por el ex ministro de Economía Luis Arce y el ex canciller, David Choquehuanca.