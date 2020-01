El Galaxy S11 o Galaxy S20 se presentará el 11 de febrero en el Galaxy Unpacked 2020

Ya hay fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S11, Galaxy S11 Plus y Galaxy S11E, si es que así se llaman los próximos teléfonos insignia de la empresa.

El 4 de enero, Samsung envió las invitaciones para su primer evento Galaxy Unpacked 2020 y aunque no reveló que será el lanzamiento del Galaxy S11 –y sus hermanos– el historial de lanzamientos de la empresa y los rumores indican que así será.

Inclusive, los rumores han indicado que Samsung cambiaría el nombre del celular para no ser llamado Galaxy S11 como muchos esperaban, sino que simplemente sería Galaxy S20 para representar el año 2020.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El evento de lanzamiento se realizará a las 11 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos en el San Francisco Palace of Fine Arts, en San Francisco, California.

En el primer Galaxy Unpacked 2019 que se realizó en la misma ciudad, la empresa no solo presentó a los Galaxy S10, sino también a los audífonos Galaxy Buds y su primer teléfono flexible, el Galaxy Fold.

Dicho esto, se espera que en este evento la empresa presente los rumoreados Galaxy Buds Plus (Galaxy Buds+) que ahora vendrían con cancelación de ruido activa y, seguramente, el Galaxy Fold 2.

En la invitación, la empresa no revela muchos detalles, pero dice que presentará «dispositivos innovadores que darán forma a la próxima década de experiencias móviles».

Con esto, la empresa confirma al menos que múltiples dispositivos se presentarán en este evento en febrero e insinúa con claridad que uno de ellos sería el Galaxy Fold 2, un dispositivo que sin duda tendría una forma no tan común en el mercado móvil.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020