El MAS niega vínculos con secretaria de Quintana detenida con $us 100 mil

Nacional

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El diputado del MAS, Édgar Montaño, dijo que su partido político no tiene ninguna relación con la secretaria del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y denunció que hay una persecución política del gobierno transitorio.

Video: Unitel

«De todo y de nada nos echan la culpa, apenas amanece y ya el señor Murillo nos está echando la culpa (…), Quién será la señora que estaba transportando esos recursos económicos pero ya nos echan la culpa, dicen que esa plata es para el financiamiento del MAS, eso es totalmente falso» dijo el legislador.

Rose Marie Sandoval, diputada de Unidad Demócrata, dijo que no es suficiente la detención de la secretaria de Quintana, «aquí hay palos blancos, hay personas y no solamente familiares (…) que está coadyuvando o pagando favores» a las exautoridades del MAS.

Esta mañana fue detenida, en el aeropuerto de El Alto, María P. A., quien sería secretaria de Quintana, cuando pretendía salir del país con $us 100 mil dólares no declarados en la Aduana.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que ese dinero estaba destinado a financiar el acto que el expresidente Evo Morales tiene planificado en un stadium de Buenos Aires para el 22 de enero.

La detenida en su defensa dijo que no tiene nada que ver con Quintana. “Quiero decirles que yo no tengo nada que ver con Juan Ramón Quintana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS (Movimiento Al Socialismo). A mí me han pedido que sea militante y por eso he denunciado al Ministerio de Trabajo y un año me han cerrado las puertas”, dijo.

Fuente: paginasiete.bo