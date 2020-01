El nuevo ministro de Justicia de España es el novio de la presidenta del Congreso

Meritxell Batet es la novia del nuevo ministro de España, Juan Carlos Campos. La pareja mantiene una relación sentimental desde hace tiempo. Ahora, Campos es uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez ha buscado a una persona de su máxima confianza para dirigir el Ministerio de Justicia. Tanto que el elegido, Juan Carlos Campo Moreno, mantiene desde hace algo más de un año una relación sentimental con la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet.

Juan Carlos Campo (Osuna, 1961) es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla e ingresó en la carrera judicial en 1987. Ha sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001 (bajo la presidencia de Manuel Chávez), vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE y secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011, en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Divorciado y padre de dos hijas, mantiene una relación sentimental con la socialista Meritxell Batet desde hace aproximadamente un año, según han publicado varios medios.

Meritxell Batet había mantenido antes una larga relación con el político y escritor independentista Héctor López Bofill, que ha sido candidato por Tarragona de Solidaritat per la Independència, la formación política del ex presidente del Barça Joan Laporta. En las elecciones de 2017, López Bofill repitió como candidato por Tarragona, pero esta vez por Juns per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont.

Aquel mismo año, fue procesado (y luego absuelto) por publicar varios tuits amenazadores en los que afirmaba «el asesinato de [la política británica] Jo Cox demuestra que, por desgracia, toda transformación constitucional profunda necesita muertos» y «Cuando seamos independientes me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios que ahora contribuyen a extorsionar a Cataluña».

Tras romper con el independentista López Bofill, la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se casó por la Iglesia, en la Colegiata de Santillana del Mar (Cantabria), en 2005 con el diputado del PP José María Lassalle, que luego fue secretario de Estado de Cultura y de Sociedad de la Información en los Gobiernos de Mariano Rajoy.

La pareja se divorció en 2016 y, desde finales de 2018, Meritxell Batet mantiene una relación sentimental con Juan Carlos Campo, al que Pedro Sánchez ha elegido como ministro de Justicia.

Campo abandonó en 2015 el cargo de Secretario de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía (que ocupó bajo la presidencia de Susana Díaz) para ser diputado nacional por Cádiz. En las últimas Elecciones Generales logró renovar el escaño. Desde la tribuna del Congreso, se ha opuesto a la Prisión Permanente Revisable impulsada por el PP de Rajoy.

Como magistrado, Juan Carlos Campo desarrolló su labor en Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y Cádiz, antes de dar el salto a la política en 1997, siempre en las filas del PSOE.

