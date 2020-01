El príncipe Harry habló por primera vez tras abandonar la realeza británica: «Quiero que escuchen la verdad de mi boca»

El príncipe Harry habló brevemente de cómo le había impactado la muerte de su madre, la princesa Diana y la forma en que falleció, por lo que no sorprende que desee evitar ese destino para su familia. “El alejar a mi familia de todo lo que he conocido es un paso a una vida más tranquila, nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la Reina, cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí por tanto tiempo pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas. Ha sido un honor servirles, así que para nosotros muchas cosas no cambiarán, también ha sido un privilegio conocerlos y recibir su apoyo con la llegada de nuestro hijo Archie”, continuó. “Lo que quiero dejar en claro es que no nos vamos y no los dejaremos, deseábamos seguir sirviendo a la reina pero sin dinero público, eso no fue posible, he aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy o lo comprometido que estoy pero espero que esto los ayude a entender en qué se convirtió todo”.