El Reloj del Juicio Final avanza 20 segundos y está más cerca que nunca del ‘apocalipsis’

El Comité de Científicos lamenta que los líderes del mundo no hubieran hecho lo necesario para frenar la escalada nuclear y la emergencia climática, a pesar de algunos avances que se habían conseguido.

El Boletín de los Científicos Atómicos ha anunciado este jueves que el Reloj del Juicio Final está más cerca del ‘apocalipsis’. Los expertos han adelantado 20 segundos con el fin de advertir a los líderes y ciudadanos de todo el mundo que la situación de seguridad internacional es ahora más peligrosa que nunca.

Los científicos anuncian que este marcador simbólico del fin del mundo ahora se encuentra a 100 segundos de la medianoche.

How close are we to self-destruction? It has been 2 minutes to midnight since 2018. The #DoomsdayClock is used to illustrate threats to humanity & the planet. Every year, these extinction-level threats are assessed & a time is announced. https://t.co/On5ctR1CWK pic.twitter.com/2tUNXKyA7c

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020