Empresa Heinsohn niega haber recibido informe de supuestas irregularidades en contrato con Gestora Pública

La empresa colombiana Heinsohn Business Technology S.A. asegura que nunca recibió ni fue comunicada acerca de los resultados de la auditoria, ni de las supuestas irregularidades encontradas en el contrato suscrito con la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, el pasado 23 de octubre. Igualmente, sostiene que la notificación de intención de resolución, que recibió el viernes 27 de diciembre de parte de la entidad pública, tampoco menciona o alude a las mismas.

La información la brindó el representante legal de la empresa, Luis Fernando Jaramillo, quien señaló que durante el proceso de contratación para la provisión de software especializado, que permitiría la implementación del Sistema Integral de Pensiones de Bolivia, la firma a la que representa siempre actuó correctamente y enmarcada en la legalidad,

“La Gestora no puso en conocimiento de nuestra empresa los fundamentos ni supuestas observaciones que originaron dichas causales, las que bajo ningún sentido son y podrían ser atribuibles al proveedor. Esto además lo confirma la información verbal que recibimos de la Gestora Pública en la última reunión, sostenida en La Paz el 23 de diciembre del presente año, en la que –sin mostrarnos los resultados– nos explicaron que la auditoría realizada por el Ministerio de Economía de Bolivia al proceso de contratación mostraba que las observaciones recaían única y exclusivamente en la responsabilidad interna de la Gestora Pública, no así en la empresa Heinsohn”, hizo notar Jaramillo, que remarcó que en el contrato suscrito no existen indicios de incumplimiento, ni vicios legales por parte de la contratista, insistió el ejecutivo de la firma colombiana.

Cabe recordar que el pasado 23 de octubre la Gestora Pública suscribió el contrato con Heinsohn por $us 10,9 millones, pero el 27 de diciembre el Ejecutivo decidió suspender el mismo de forma definitiva aduciendo irregularidades.

EL DEBER / Juan Carlos Salinas Cortez