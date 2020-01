Evo puede ser candidato, pero también ser detenido al llegar a Bolivia

Pablo Cesar Cambara Ferrufino

Evo Morales tiene la intención de ser candidato a senador o diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 3 de mayo y para ello emitió un poder a su abogado para realizar el proceso de inscripción; esta acción generó un debate en las redes sobre la legalidad y por que se ve una estrategia jurídica para el retorno del expresidente al país.

Ante ello, el abogado constitucionalista, José Luis Santisteban, aclara la figura legal y asegura que el expresidente tiene protegido sus derechos políticos amparados en la Convención Americana y las Naciones Unidas, esto a pesar de que ahora está en calidad de refugiado en otro país (Argentina).

Con esto, Morales no tiene impedimento para presentarse e inscribirse como candidato, siempre que cumpla con los requisitos que el árbitro electoral solicite y, ser elegido si es que el voto popular así lo decide.

Pero al margen de ello, esto no impide que Morales deba responder ante la justicia por las acusaciones de sedición y terrorismo que tiene en su contra y aquellos que digan lo contrario, «están equivocados», sostuvo Santisteban.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Evo Morales puede ser detenido en el país, aún si es elegido diputado, senador, gobernador o alcalde …la protección que tienen los parlamentarios es en el ejercicio de la fiscalización, no es para los delitos graves ni comunes», dijo el jurista.

Es decir, las acusaciones que tiene el expresidente no tienen nada que ver con el ejercicio de sus funciones, además se debe tomar en cuenta que él no estaba en el cargo después del 10 de noviembre (día que presentó su renuncia). «Él era como cualquier ciudadano (en ese momento), igual puede ingresar a la cárcel», dijo.

Morales fue acusado por el Ministerio de Gobierno tras la publicación de un video en el que el exmandatario instruye a Faustino Yucra (prófugo de la justicia) cercar ciudades, esto durante los días de crisis que vivió el país tras las elecciones fallidas de octubre y cuando Evo ya había salido de Bolivia y estaba asilado en México.

«Imagínese que un criminal de lesa humanidad (no se refirió a Morales) se presente como senador porque no tiene sentencia y después diga que no lo pueden detener por que fue electo, no hay eso en derecho», puntualizó.

Protección a los derechos políticos

La Convención Americana y las Naciones Unidas protegen los derechos políticos de los refugiados o asilados y por lo tanto no pierden sus derechos políticos en su Estado de origen.

En el caso de Bolivia, la constitución solo restringe la elección a dos veces de manera consecutiva en un mismo cargo por lo que Morales podría postular a cualquier función de Estado, excepto a la presidencia.

EL DEBER

Notas relacionadas:

Bascopé: Evo no puede postular porque reside en Argentina y solo busca convulsionar Bolivia

Evo busca candidatear para senador o diputado y se abre una polémica