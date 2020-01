Exministra Lizárraga no descarta participar como candidata en las elecciones

La exministra de Comunicación, Loxana Lizárraga, no descartó en formar parte de un frente político para participar en las elecciones de mayo, sin embargo, señaló que esa determinación debe ser analizada con las plataformas, mujeres, sectores sociales y cívicos que la apoyan.

“No la descarto, yo no voy a decir no voy, ya crucé la línea. Ya entré en la línea política cuando decidí aceptar ir como ministra de Comunicación. Tengo que analizar esto con los jóvenes, con las plataformas, con las cuñas, con varias mujeres, con mandiles blanco, con muchos sectores que he ido trabajando, con los cívicos, que en su momento ellos han sido las personas que han apoyado que yo integre el gabinete”, explicó la exautoridad.

Lizárraga, haciendo alusión a los políticos que aseguraron que no participarían en las contiendas electorales, pero al final no cumplieron lo dicho, dijo que ella “no puede decir no voy a hacer esto y luego hacer”.

La exministra admitió que tiene simpatía con la candidatura de los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, porque ambos participaron en la lucha de la democracia. También dijo que respeta a Carlos Mesa, porque fue un factor de unión. “Era el candidato ni modo para recuperar la democracia”, dijo haciendo alusión a las anuladas elecciones del 2019.

“No es la única candidatura (Camacho-Pumari) con la que tengo simpatía, respeto mucho a los cívicos, porque creo que han sido la renovación, creo que tenemos que reconocer que sin la ayuda de los cívicos no hubiéramos podido recuperar la democracia”, dijo.

