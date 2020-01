Foro internacional debatirá sobre las elecciones

domingo, 19 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Qué pasó?; fraude, insurrección ciudadana, golpe de estado?; cuáles fueron las estrategias discursivas que marcaron la crisis tras las elecciones del 20-O?; por qué renunció Evo?; transición… hacia dónde?; desmantelar, transformar o preservar el Estado Plurinacional?; ganadores y perdedores en el tiempo del postevismo?, cómo encarar la nueva elección y ganar la presidencia el 2020?; qué proponen al país los candidatos a la presidencia?

Estas serán algunas de las preguntas que se intentarán responder en un foro internacional de comunicación política a llevarse adelante este 24 y 25 de enero en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, con la participación de 30 expositores nacionales e internacionales.

A días del inicio de la campaña electoral para las elecciones del 3 de mayo, este encuentro que promete ser el mayor evento de discusión pública pre electoral en el país, reunirá a actores como Carlos Mesa, candidato a la presidencia, el ministro de obras públicas, Iván Arias, José Luis Galvez, director de la encuestadora CiesMori, Rafael Archondo (periodista boliviano que llega desde México), así como los docentes Ericka Brockman y Fernando Mayorga.

Académicos, profesionales, activistas y candidatos

La cartelera internacional está conformada por Gisela Rubach (Mex), Ricardo Amado Castillo (EEUU), Carlos Fara (Arg), Felipe Vergara (Chi) y Camilo Severino (Ecu).

La nacional por: Eliana Quiroz, Carlos Hugo Molina, Rafael Archondo, Iván Arias, Alejandra Serrate, Erika Brokmann, Fernando Mayorga, Ricardo Paz, María Teresa Zegada, Susana Seleme, José Luis Andia, Federico Morón, Walter Chávez, José Luis Galvez, Walter Mur, Manuel Suárez, Jorge Richter, Daniel Andrade, Carlos Saavedra y Sergio Lea Plaza. Y se contará con la moderación del periodista Tuffi Aré.

Sergio Lea Plaza, coordinador del grupo ComPolBolivia, que organiza el evento junto a la UTEPSA, el ICE Bolivia y el programa Asuntos Centrales, con el apoyo de Idea Internacional y la Fundación Ebert, sostiene que “será un extraordinario escenario para la reflexión y el debate, que es lo que necesita el país, en un momento clave, que todavía nos permite mirar hacia atrás, para analizar lo que pasó, pero también mirar hacia adelante, hacia la nueva elección y el nuevo ciclo.”

Señaló también que “se plantean dos innovaciones para este tipo de eventos en el país, la primera abrir un espacio de interacción y diálogo entre la academia, el sector profesional, los actores políticos y los movimientos ciudadanos; la segunda, desarrollar un evento con varios formatos, además de conferencias, llevar adelante un panel de debate, diálogos bilaterales y entrevistas con actores claves del mundo político”

Se invitaron a varios actores que se perfilan como candidatos a la presidencia, como Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, David Choquehuanca y Carlos Mesa, de los cuales hasta el momento confirmó su participación este último.

Destaca en el programa preliminar un diálogo o debate entre Carlos Hugo Molina y Fernando Mayorga bajo la pregunta ¿Qué pasó? ¿Insurrección ciudadana o golpe? También un diálogo entre Alejandra Serrate y Fede Morón (el Gato Negro) para hablar de la Revolución de las pititas y la emergencia de los jóvenes. Y el panel de debate entre figuras como Susana Seleme, Erika Brokmann y José Luis Andia.

Entre el cambio y la reconciliación

Primeras impresiones sobre la elección del 3 de mayo

Ricardo Amado Castillo, profesor de la maestría de comunicación política en la The George Washington University, y panelista del foro, señala que “la elección se juega en dos frentes paralelos: 1) Lo nuevo contra lo viejo, y en este escenario algunos candidatos intentaran hacer un contraste entre ciudadanos vs políticos, entre una nueva generación vs los políticos de siempre, y 2) La oportunidad de una reconciliación vs continuar con la polarización, con un contraste entre la posibilidad de pasar la pagina e integrar lo mejor del gobierno anterior con algunos cambios vs ofertas ideológicas más extremas que continúen con la polarización”.

Por su parte Rafael Archondo, periodista boliviano radicado en Puebla (México), y otro de los panelistas, afirma que “las elecciones del 3 de mayo serán las primeras desde 2002 en las que no participe Evo Morales. Una de las primeras dudas a absolver pronto es quién será el sustituto de Morales dentro del MAS: Hasta ahora parece haber un aspirante firme: David Choquehuanca. Si se confirma su postulación, será importante conocer si es capaz de no solo consolidar sino expandir el voto evista. La oposición ha dejado de tener el incentivo de Evo para unirse en un solo frente. Todo indica que preferirá hacerlo en una hipotética segunda vuelta. En este terreno, la competencia se centrará en exponer méritos ciertos o inventados de aporte a la Revolución de las Pititas”.

Carlos Hugo Molina, el ideólogo de la reforma de la Participación Popular y también panelista manifestó que “ vamos a poner a prueba nuestra capacidad de asombro. En la conducta de la ciudadanía en la defensa de su voto, y en la capacidad de la democracia de transparentar las elecciones. Le corresponderá a los candidatos estar a la altura del reto”.

