Gobierno argentino le pidió a Evo Morales que baje el tono beligerante de sus expresiones

El malestar que le planteó el Gobierno a Morales se dio antes de la carta que la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Bolivia, Karen Longaric, envió en la noche del martes a su par argentino, Felipe Solá, para pedirle que el gobierno de Fernández repudie públicamente los dichos del ex mandatario boliviano. El encuentro de los funcionarios argentinos se dio el lunes antes de que enviara esa carta y, por otra parte, se aclaró que no van a responder la misiva de un gobierno al que no reconocen.