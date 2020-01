Gobierno gasta 100 mil bolivianos al mes en sede de Unasur cerrada

Imagen referencial de la sede de la Unasur en San Benito, Cochabamba. ARCHIVO

Cochabamba. El Gobierno gasta más de 100.000 bolivianos al mes para evitar que la sedede Unasur, en San Benito, se deteriore, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

La obra, entregada en 2018, demandó una inversión de 430 millones de bolivianos y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) nunca la usó.

Arias contó que hace unos días visitó el lugar y quedó “impresionado”, pues no entiende cómo se pudo gastar tanto en una infraestructura que se está corroyendo, los ascensores crujen, las gradas eléctricas no funcionan, todo está robotizado y nadie lo usa. Tiene tres bloques que no tienen agua potable, hay que llevarla en cisternas.

Reiteró la posibilidad de convertirla en el Sillicon Valley (meca de la tecnología) cochabambino y analiza el tema con empresas desarrolladoras de software, un área en el que Cochabamba es muy prolífica.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Opinión