Gutiérrez decide no presentarse como candidato para elecciones 2020

El dirigente de los productores de coca dio un paso al costado y anunció que no será candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Según dijo, su decisión pretende no dividir el voto.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, afirmó hoy que no se presentará como candidato para las elecciones generales del próximo 3 de mayo por no dispersar el voto de los bolivianos.

“Hemos tomado la decisión para no dispersar el voto, para no dividir el voto y no dividir nuestro país. He decidido no ir como candidato a la presidencia sinó nosotros vamos a unificar el país”, confirmo.

Además, el dirigente cocalero exhortó que todos los bolivianos deberían unirse para lograr “vencer al masismo” y no dejar que sigan “dañando el país”.

“Aquellos hermanos que irán como candidatos que den paso al costado y unifiquen el país”, dijo en contacto con los periodistas, en la plaza Murillo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: BTV/AOS