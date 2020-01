Horóscopo de hoy, sábado 04 de enero del 2020, de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu pareja hará todo lo posible por verte. Ordenará sus horarios y te preparará una sorpresa agradable con la cual buscará enmendar sus días de inasistencia. En lo laboral se presentarán muchas novedades que te traerán beneficios económicos. Número de suerte 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Pasarás gran parte del día de buen humor. Esperarás ansiosamente la velada para compartir con tu pareja momentos de intensa pasión, hoy tu romance se fortalecerá. Has trabajado duro por mucho tiempo y ahora pensarás en la forma de recompensarte. Número de suerte 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Sentirás que tu entorno ejerce mucha presión sobre tu persona y no tendrás más remedio que alejarte de quienes fueron tus mejores amigos por mucho tiempo. Tu pareja te lo agradecerá. Hoy demostrarás que tu originalidad y creatividad no tienen límites. Número de suerte 11.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy no permitirás que nadie te haga sentir inferior. Hablarás directamente con esa persona que te interesa sentimentalmente y le pondrás las cosas en claro. Tus compañeros intentarán demostrarte sus conocimientos, acepta sus ideas. Número de suerte 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Temas familiares requerirán tu atención inmediata, pero cuidado con descuidar la parte afectiva. Hoy tu pareja será muy comprensivo, pero te pedirá que le dediques un poco de tu tiempo. Gracias a tu elevada energía física y mental lograrás acabar trabajos pendientes. Número de suerte 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Es muy probable que hoy consolides un nuevo romance y con alguien que conoces hace mucho tiempo. El descubrir sus sentimientos te sorprenderá, pero a la vez te alegrará. Un compañero de trabajo te pedirá asesoría, si no dominas el tema, no te comprometas. Número de suerte 17.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy pasarás gran parte del día planificando una fiesta o reunión de amigos con la ilusión de poder ver a la persona que te interesa. Tus esfuerzos darán resultados, el amor está muy cerca. Una inversión inesperada te traerá grandes resultados, no temas y arriésgate. Número de suerte 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: En el amor todo estará a tu favor, la confianza que existe en tu relación sentimental será la base que los ayudará a superar un mal rato el día de hoy. Un colega laboral te hablará acerca de una oportunidad de progreso económico, escúchalo con atención. Número de suerte 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te convendrá ser más honesto con tus sentimientos y pensamientos para poder conquistar a esa persona especial. Tu falso desinterés podría alejarla. No te promociones como una persona autosuficiente, podrías necesitar ayuda y nadie te lo daría. Número de suerte 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás un nuevo grupo de amigos y entre ellos habrá alguien con quien sentirás una gran afinidad y los sentimientos surgirán en forma inesperada, date una oportunidad. Los retos estarán a la orden del día, de ti dependerá asumirlos. Número de suerte 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Es muy probable que haya romance bajo una amistad que por años estuvo siempre a tu lado, no te cierres a esta posibilidad y acepta la invitación que te hará, la pasarás muy bien. No permitas que tu actitud egocéntrica sea un impedimento para tu avance profesional. Número de suerte 23.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hasta ahora las cosas te están saliendo muy bien, pero no te confíes. Tu pareja percibirá ciertos cambios en ti, es mejor que te apartes de la otra persona, su inestabilidad acabará con tu actual relación. Iniciarás con gran ímpetu un nuevo proyecto que logrará estabilizar tu economía. Número de suerte 14.

Whatthegirl.com / Lima