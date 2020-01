Horóscopo de viernes 17 de enero del 2020, de Josie Diez Canseco

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Te entusiasmarás con las atenciones especiales de alguien muy interesante, olvídate de coqueteos y situaciones comprometedoras, tu pareja no aceptaría excusas y arruinarías tu buena relación. Es momento de dar grandes cambios en lo laboral, atrévete, no te arrepentirás. Número de suerte 6.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Estarás con muchas ganas de divertirte, buscarás compañía de gente que tenga tus mismos intereses. Hoy estarás rodeado de oportunidades románticas, pero te alejarás de situaciones que te comprometan. En el plano económico podrías sufrir alguna pérdida, sé más precavida. Número de suerte 4.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Día de situaciones inesperadas que romperán con la rutina y terminarán con el aburrimiento de tu relación amorosa. Será un nuevo inicio con ilusiones renovadas. Hoy cerrarás un contrato muy beneficioso para ti, finalizarás el día con muchas ganas de celebrar, solo cuídate de los excesos. Número de suerte 2.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): No te quieres comprometer y preferirás no alentar las ilusiones de alguien que no oculta su interés por ti, con mucho tacto le harás saber que no estás preparada para una relación estable. Ansiarás salir de viaje, pero tus vacaciones aún no llegarán, ten paciencia. Número de suerte 12.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

LEO (22 JUL – 22 AGO): Volverás a tener diferencias de opiniones con tu pareja, no te cierres en tus ideas y trata de comprender sus puntos de vista, hoy podrían llegar a un acuerdo justo si cedes un poco. En el trabajo no todos simpatizarán con tus ideas, pero no dejes que eso te detenga en tu afán de crecer profesionalmente. Número de suerte 3.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Estarás rodeado de atenciones y serás muy expresivo con tus sentimientos, pero cuidado con alguien que tratará de interferir en tu relación, podría involucrarte en situaciones comprometedoras en las que saldrías perdiendo. La llegada de un familiar te ocasionará gastos extras, pero te repondrás pronto. Número de suerte 1.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Tu sensualidad y encanto te harán irresistible, hoy tendrás a la persona que amas a tus pies, pero no exageres tus exigencias porque podrías arruinar un día que se vislumbra maravilloso. Tu día laboral tendrá diferentes matices, no actúes con impulsividad. Número de suerte 21.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): No podrás quejarte de falta de oportunidades en el amor, tu atractivo y carácter alegre te harán sobresalir y te lloverán invitaciones y propuestas sentimentales. Te sentirás incomoda ante la negativa de un compañero a tus peticiones, no pierdas la calma, conseguirás el apoyo que necesitas. Número de suerte 11.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Hoy tendrás que ser tú quien ceda para evitar discusiones con tu pareja. Pasados los momentos de tensión reconocerá su error y serás recompensada con mucho amor. El ejercicio te ayudará a dejar de lado las tensiones laborales. Número de suerte 16.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Estarás optimista y lograrás el equilibrio emocional que te permitirá armonizar tu relación sentimental. Después de mucho tiempo te sentirás segura y disfrutarás del amor sin dudas. Visitas inesperadas retrasarán tu trabajo, tendrás que trabajar más horas, pero te sentirás recompensada. Número de suerte 6.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Encontrarás formas creativas para acercarte a la persona que te interesa sin poner en evidencia tus verdaderas intenciones, el amor será tu mayor inspiración. Sentirás interés por aprender temas artísticos y descubrirás grandes talentos en ti, será un pasatiempo que también te generará algunos ingresos. Número de suerte 9.

PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Recuperarás la confianza y serás clara con esa persona que no se decide, ahora no aceptarás menos de lo que buscas y estás dispuesta a ofrecer en el amor. Te propondrán formar parte de un grupo nuevo de trabajo, acepta sin temor los retos, las experiencias serán muy enriquecedoras. Número de suerte 7.

Fuente: https://www.whatthegirl.com