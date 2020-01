Inactividad en planta de urea afecta a productores

Los agroindustriales manifestaron su preocupación ante la falta de fertilizantes, debido a que la planta de urea y amoniaco instalada en Bulo Bulo (Cochabamba) se encuentra paralizada desde hace 72 días y no ha logrado producir este producto para el mercado nacional e internacional.

“La planta se encuentra paralizada desde el 7 de noviembre de 2019. En primera instancia fue producto de un sobreabastecimiento en almacenes, debido a que por los conflictos sociales el producto no podía ser comercializado ni distribuido. A la fecha, se encuentra paralizada porque no se tienen insumos para su producción (urea formaldehído) que es una especie de barniz necesario para la producción”, explicó Antonio Pino, viceministro de Industria, Comercio y Almacenamiento, del Ministerio de Hidrocarburos.

Se estima un lucro cesante (pérdida de ganancia) de $us 30 millones por ventas no realizadas, sobre todo al mercado externo, donde no se logró acomodar 24.750 toneladas de urea, a clientes principalmente de Brasil, Uruguay y Argentina.

Según los expertos, en la agricultura, la urea formaldehído que le falta a la planta de Bulo Bulo, se usa como fuente de liberación controlada de fertilizantes de nitrógeno. La resina aún no se produce en el país, por lo que es necesaria su importación. El Gobierno espera adquirirla con licitación.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), Marcelo Pantoja, lamentó la paralización de la planta, que perjudicó al sector.

“El cultivo que usa urea en el país ya se ha terminado de sembrar. Ya no podemos hacer nada. Estamos preocupados porque de seguir así, nuestras compras de urea que vienen para nuestra campaña de invierno (febrero y marzo) se perjudicarán también. Vamos a ver si podemos conseguir algo y negociar precios”, expresó Pantoja, aún esperanzado.

El sector productivo calculaba una compra local de entre 10.000 y 20.000 toneladas anuales, pero ahora, están sin provisión de urea y “de nada sirve conseguir mejores precios si no hay producción. La alternativa es importar la urea, pero a costos mucho mayores.

Fuente: https://www.eldiario.net