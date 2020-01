Jessica Simpson habló por primera vez de su adicción al alcohol y reveló el desesperante episodio que la empujó a recuperarse

Comenzó así su camino hacia la recuperación. Todas las personas de su alrededor se movilizaron para ayudarla y empezó a ir a terapia dos veces por semana. Así, comenzó a hacer frente a la ansiedad y el dolor emocional que llevaba años sufriendo. “La sensación de estar sola y asustada en medio de la oscuridad me había acompañado desde que abusaron de mi cuando era una niña”, explica, encontrando ahí la razón de su caída en picado a la bebida. “Fue un viaje emocional muy largo y duro. Pero no hay mejor regalo que estar sobria. No hay mejor regalo que pueda darle a mis hijos, no hay mejor regalo que pueda darle a mi marido. Más importante aún, no hay mejor regalo que pueda darme”, finaliza la cantante.