Santa Cruz: La Alcaldía dice que hay interesados para el BRT

El 15 de este mes se lanza la 2.ª licitación para transportistas. De no haber ganador, la tercera licitación será abierta

Los transportistas retomaron ayer las movilizaciones contra la Ley de Movilidad Urbana; sin embargo, la Alcaldía cruceña no piensa ceder y ratifica que el 15 de este mes lanzará la segunda licitación para que los transportistas puedan presentar sus ofertas para operar en la primera ruta (primer anillo) de los Buses del Transporte Rápido (BRT).

En caso de que no se presenten o no cumplan los requisitos, con la modificación que se hizo hace menos de un mes al artículo 36 de la Ley 1216 de Movilidad Urbana, la comuna podrá lanzar una tercera licitación abriendo el paraguas para que más operadores interesados se presenten.

“Hay bastantes operadores interesados en el país y también en el exterior”, aseguró el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, quien además señaló que en anteriores consultorías se presentaron 49 empresas que realizaron estudios para la puesta en marcha del BRT.

La primera licitación para operar el BRT en el primer anillo fue declarada desierta, pues, según las autoridades municipales, los dos operadores tradicionales que se presentaron no cumplieron los requisitos. Una vez lanzada la segunda licitación, los transportistas tendrán 10 días para presentar sus propuestas y luego la comisión evaluadora tiene otros cinco para su dictamen.

Consultado sobre si presentarán su propuesta en la segunda licitación, el secretario ejecutivo del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, aseguró que la Alcaldía ni siquiera les ha informado los términos del proceso. “Cómo nos vamos a presentar si ni siquiera sabemos qué piden”, remarcó.

Exigen abrogar la ley

Terrazas señaló que desde su aprobación, la ley 1216 ya tuvo cinco modificaciones con lo que perdió totalmente su principio, por lo que piden que se la abrogue en su totalidad, no solo los dos artículos cuestionados. Además del artículo 36 observa el 55, este último referido a las tarifas.

Terrazas recordó que en un inicio la Alcaldía dijo que no intervendría en el cobro del pasaje; sin embargo, con el cambio al artículo 55 se permite que el sistema del servicio de cobro y recaudo de la operación pueda ser administrado por la Alcaldía y/o terciarizado a través de una licitación pública.

El sector ratificó que marchará todos los días hasta que las autoridades abroguen la norma.

En respuesta, Ribera señaló que lo único que se busca con la ley es ordenar y formalizar el servicio de transporte en la ciudad.

La autoridad descartó que se realice algún cambio a la Ley de Movilidad Urbana. “Modificar algo es ceder al capricho de un puñado de dirigentes que no les interesa mejorar el servicio. El municipio no va a ceder y no puede esperar de brazos cruzados que a los transportistas les dé la gana de ordenarse”, expresó Ribera.

Más del 70% de avance

El secretario municipal detalló que las obras menores o complementarias del BRT, es decir, paradas, aceras y ampliación de la ciclovía, tienen un 70% de avance.

Agregó que luego se licitarán las obras tecnológicas, sistema de semaforización, de cobro, entre otros.