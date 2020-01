La filosofía igualitaria de Andrés Ibáñez renace en el centro de la capital cruceña

Fotos: Jorge Ibáñez/Texto: Silvana Vincenti

“Aquí vivió el fundador del partido igualitario, que en el siglo XIX quiso imponer el federalismo como forma de gobierno y que abogó mucho por la clase artesana, Andrés Ibáñez. Cuando trabajamos el concepto de esta casa estudiamos el trasfondo del personaje, que en su época fue un transgresor, tras la consigna de que todos somos iguales, y que nosotros replicamos en este

proyecto”, explicó Ana Gutiérrez, una de las socias, sobre el espíritu de La Federal, la nueva propuesta de la calle Ballivián 66.

La iniciativa se llevó a cabo con cosas donadas y restauradas, y busca la práctica de un estilo de vida responsable, con diversión moderada, y el uso de elementos locales y orgánicos.

La Federal es el resultado de la alianza de Ana Gutiérrez, Juan Manuel Chahín, Mariana Gutiérrez, Mariana Ardaya (propietaria de la vivienda) y las integrantes de Varieté Espacio. ¿Qué tienen en común?, que han vivido fuera de las fronteras nacionales y quieren compartir lo que aprendieron en sus andanzas por el mundo.

La Federal consta de varias partes. Una es Nómada Urbana, a cargo de Ana Gutiérrez, “es un proyecto de urbanismo cultural, educación y conciencia ciudadana y urbana, se busca que tenga mucho que ver con procesos de socialización, emprendimientos y que esté completamente asociada

al arte”, explicó.

Foto: La tienda de diseño, parte de Nómada Urbana.

Otro espacio es Be Coffee, un café de especialidad dirigido por Juan Manuel Chahín, “trabajamos con ingredientes bolivianos y frescos, queremos ofrecer el mejor café posible a un precio accesible, acá todo está a la vista”, dijo Chahín.

Foto: El café de especialidad, Be Coffee, con insumos nacionales

En otro de los ambientes está Buddha Bowls, un restaurante vegano supervisado por la experta en ese tipo de culinaria, Mariana Gutiérrez.

“Después de descubrir la crueldad de la industria cárnica me hice vegana, hace 13 años. Tenemos comida sin ingredientes de origen animal, hay desde panqueques hasta helados, jugos y nuestros bowls de ensaladas con todos los elementos nutricionales, pero también tenemos lo que se conoce como comida chatarra, hamburguesas, etc., todo vegano; elaboramos nuestras propias mantequilla de maní y nutella”, detalló Mariana, quien se declaró sorprendida por la recepción del público cruceño, famoso por ser consumidor consagrado de carne.

Foto: El área del restaurante vegano Buddha Bowls

Foto: Una de las especialidades veganas de la casa

Viviana Ardaya es la propietaria de la vivienda y responsable de otra parte de La Federal, el After Office. “Hace 10 años entré a esta casa, era un monte, estuvo abandonada por unos dos o tres años; me enamoré. Una de mis pasiones es el turismo, me encanta viajar y la idea de que yo pueda aportar a mi país desde un espacio que atraiga turismo. Tenemos acá tres árboles de achachairú, orgullo de los cruceños, las hamacas, la galería; esta vivienda enseña cómo vivía un cruceño antes y, si hay gente interesada, le contamos

cómo era ese pasado”, ofreció.

Otro punto de atracción es la tienda de diseño, gestionada por Ana Gutiérrez, con una serie de artículos a la venta, todos peculiares, además de libros usados, etc.

Por último, está Varieté Espacio, dominado por un colectivo de cuatro mujeres artistas. Busca ser un lugar de encuentro donde los niños participen en actividades culturales que promuevan la expresión corporal, el apego a la lectura y la interacción social. A todo esto se suman las galerías con obras de arte, un huerto urbano, en busca de generar un centro cruceño amigable, y el incomparable viaje al pasado al visitar la casona.

Horarios y dirección

La Federal en general atiende de lunes a domingo, de 8:00 a medianoche. Este espacio está ubicado en la calle Ballivián 66, entre Chuquisaca y René Moreno; sin embargo, cada proyecto maneja sus propios horarios. El restaurante vegano Buddha Bowls abre de lunes a sábado, de 08:00 a 22:00; el After Office funciona de miércoles a domingo, de 19:00 a medianoche. «Hemos visto personas que desayunan, se sientan a trabajar, almuerzan, se tiran en la hamaca, hacen su ‘after office’ es lo que se conoce como el famoso tercer espacio», explica Ana.

Foto: Parte de la galería, donde se exponen obras de arte, pero donde además los visitantes del After Office pueden descansar en las hamacas colocadas en toda la parte externa a la casa.

Be Coffee atiende de lunes a domingo, de 08:30 a 22:00 (pero domingo abre desde las 09:00). La tienda de diseño está abierta de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. «Los demás proyectos artísticos son de gente que quiere exponer y vender su arte y le da a la casa un sentido más romántico, eso pasa por una selección de nosotros los socios, es bonito ver que muchos de nuestros amigos se involucran. Todo el arte está en la galería, en la cafetería, en la tienda y la casa, por sus galerías, permite una circulación bastante orgánica», explicó Ana Gutiérrez.

En la Bienal de Arquitectura

La Federal es punto de interés en cuanto a rescate patrimonial, gastronomía, etc., dentro de la Bienal de Arquitectura a realizarse en

marzo. Asimismo, tiene agenda de exposiciones, etc. Hoy habrá

su evento estrella del mes, una feria de trueque, con variedad de artículos.

