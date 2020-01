Luis Fernando López: “El Chapare es un micro-Estado narcoterrorista independiente”

En realidad, no son milicias armadas en el Chapare. Cuando uno arma milicias tiene una visión de conquista, son fuerzas irregulares con espíritu irregular, con el único tono al menos de su comandante, que ahora es un comandante desertor que está fuera de su país. El comandante tiene que estar con su tropa, el capitán general o como quiera llamarle. El que quiera comandar, el que sea machito, quien es valiente, tiene que estar al lado de su tropa. Esa es una condición de cualquier valiente, o de cualquiera que se preste a decir semejante barbaridad y decir: Voy a crear todo a control remoto, no creo que le funcione, pero está la amenaza y (aunque se retractó) no creo que sea estratégicamente milicia solamente para el Chapare, él quiere conquistar Bolivia con armas y con sangre.

_¿Usted cree que ya hay armas o milicias en el Chapare?

Sí, hay extranjeros y armas en el Chapare, no sé si como para montar una milicia, pero de que hay, definitivamente hay.

_Por eso ahora aparentemente el Chapare es tierra de nadie y a qué obedecen y si son milicias políticas, de narcotraficantes, ¿Qué son?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El Chapare es un micro-Estado narcoterrorista donde impera la ley de ellos, policías no entran, entonces básicamente es un micro-Estado independiente.

_ ¿Qué hacer ante eso?

Básicamente es un trabajo que debe resolver primero la justicia y la Policía. Las Fuerzas Armadas somos el recurso, como dice la Constitución, cuando se ven rebasadas. Muchos bolivianos piden que ingresemos al Chapare, nosotros estamos en el Chapare, tenemos una universidad en Shinaota, la EMI, y más como militares nosotros tenemos un respeto tremendo por la gente que vive allá, incluyendo su modus vivendi, la CPE no nos permite ir buscando narcotraficantes, nosotros estamos en nuestros cuarteles haciendo lo que tenemos que hacer y el 20 (de enero) estamos para hacer cumplir una ley como es la erradicación de coca, estamos para hacer cumplir la norma.

_ ¿Cuáles son las metas de este año?

En este momento no las conozco, mentiría. Sé que hay metas, tropas involucradas en el tema, a mí nunca me ha gustado esa vaina. El militar no ha sido formado para estar con un ‘machetito’ erradicando coca. Nadie se formó para eso.

_ ¿Cuál es la misión?

La misión que debemos tener es la que tenemos con la universidad de la EMI en Shinaota, el resguardo y cuidado del aeropuerto en el Chapare, es un tema estratégico de la Fuerzas Armadas, deberíamos estar instruyendo soldados, intercambiar todo lo cultural con la población como lo hacemos en todo Bolivia. No soy amigo de que los militares estén erradicando coca, me parece que es un abuso de poder, una mala decisión por parte de los que permitieron. Eso pasaría el cien por ciento a la Policía. Qué tiene que hacer un militar erradicando coca, ¿qué tiene que hacer? Hay un diplomado de estado mayor que están de comandantes y están viendo si se está cumpliendo metas, es ridículo. Nosotros, lo que debemos hacer es sentar soberanía en el Chapare y estamos en eso. Además de ver el tema de la contrasubversión, pero el tema de la coca, de erradicar con un machetito, me parece una cosa que ojalá algún gobierno lo cambie y se establezca otros actores para eso.

_¿Qué implica hablar de grupos que sustituyen a la Policía y la FFAA, eso es milicia, qué delitos hay ahí?

Es terrorismo puro, del puro, subversivo, vienen a subvertir un orden, vienen a invadir un país, vienen con armamento a conquistar un territorio que no les pertenece, utilizando extranjeros o bolivianos.

_ ¿Qué extranjeros hay en el Chapare?

En el Chapare hay de todo un poco, pero venezolanos y cubanos (es) seguro y colombianos.

_ Evo lo sugiere y se retracta, ¿cuál es la consecuencia?

Con sus declaraciones este señor que está en Argentina vuelve a unir a los bolivianos, otra vez renace el espíritu de las pititas. Yo lo sentí. Digo que de todo lo malo y las cosas tan mal pensadas que dice ayudan a que los bolivianos tengamos un nuevo reencuentro. Nadie le tiene miedo.

_ ¿Usted cree que Evo es más ruido que nueces?

Totalmente, totalmente. Además no tiene los pantalones para hacer lo que dice.

_ ¿Las Fuerzas Armadas están cohesionadas al gobierno de Jeanine Áñez?

100%. Las Fuerzas Armadas están hoy con la moral alta, están viendo su realidad y sus verdaderas capacidades, pero fundamente y con esta gracia más de este señor, están dispuestas a todo.

_¿Qué es ese todo?, qué implica lo que dice?

Defender a los bolivianos y bolivianas. Implica hacer acciones de contrasubversión en caso de que las haya.

_ ¿Cuánto se ha avanzado en las investigaciones propias de lo ocurrido en torno a los muertos en Senkata y Sacaba?

Senkata, Sacaba. Kara Kara, Achocalla, implica todo eso. Lo complicado de esto es que yo tengo para descargo mío imágenes donde doy la instrucción, la orden de dialogar con los bloqueadores. Yo decía: lleguen, identifiquen, llamen, ustedes vayan o que ellos se acerquen.

Se me ocurrió, pedí que hagan pactos, lo dije como un deseo o intuición para que todo no termine en violencia. Al IDIF le dije que tengo los informes técnicos, operativos y estratégicos de Senkata y Sacaba. Todo esto ya se ha ido a la Fiscalía, yo he abierto las puertas del ministerio (de Defensa), para cualquier investigación y cuando vinieron los primeros delegados, teóricamente imparciales de DDHH, que al final terminaron siendo enviados de la pseudo izquierda internacional, yo les dije, ¿quieren visitar mis oficinas?, ¿qué quieren? yo no escondo nada. Leí todos los informes técnicos de los comandantes, estuve en Senkata como ministro con la tropa, porque yo no iba a permitir nada. Sí moríamos pues bueno, morir con 240 satinadores hubiera sido un honor, es el deseo o la aspiración de quien estuvo en las fuerzas especiales (fue Satinador). Yo no me pude quedar en el Palacio Quemado, en los comités, fui una noche, estuve ahí y fue muy duro, pero la fortaleza de los satinadores fue un bálsamo, estaban dispuestos a morir por su patria. Todos se quedaron, dormían y comían ahí.

Con Senkata y Sacaba estamos esperando para la próxima semana la versión oficial, con respaldos nuestros, Fiscalía, IDIF; o sea la verdad. Quien pueda refutar eso, que debería ser la tarea de cualquier investigación. Ocurrieron los hechos, estos son los descargos del gobierno transitorio. Pueden investigar todo y pedir más pruebas o lo que sea, pero no ocurrió hasta el momento, pero garantizo que nosotros no disparamos un solo cartucho.

_ ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones sobre esos disparos?

Los resultados son que definitivamente… Es fácil, (porque) los proyectiles tienen unidireccionalidad, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, no dan curva, por lo menos no conozco ningún armamento que haga eso. Nosotros estuvimos al frente de las acciones y no hubo incursión, nada. Los proyectiles son de fusiles máuser que ellos tienen de 7.65, que nosotros ya no usamos, y algunos otros caseros. No hay una lógica del tema de disparos por parte de nosotros. Tenemos informes que son precisos, por suerte nosotros en ese momento dotamos a nuestros efectivos de material no letal, gases, etc., etc.

_ ¿Está diciendo que al menos la primera línea de las FFAA no tenía armas de fuego?

Toda la primera y segunda línea no tenían armas letales, la tercera ya estábamos preparados. Ellos sí nos dispararon con armas letales. La conclusión (del informe) dice que las Fuerzas Armadas no hicieron uso de material letal antes, durante y después de la operación. Este es el informe que como FFAA le entregamos a la Fiscalía, pero lo hicimos con pruebas, con hechos, con órdenes, cómo fue, cómo se desplazaron, que hicieron, tenemos incluso identificadas a las personas. Tenemos un informe más que completo, Montero, Santa Cruz, Guayamerín, El Alto. Un militar no debe develar tácticas y estrategias, la ley nos ampara, (por eso les dije) rayen hasta el más mínimo detalle, demos en mayor detalle posible.

_ ¿Esto por qué no se reveló, porque el anterior gobierno utiliza estos argumentos para decir que hubo un golpe?

Nosotros somos un Gobierno serio, estamos esperando el informe de todo. El ministro de Justicia está haciendo un gran trabajo, recopila pruebas en serio. Antes podían hacer un informe en media hora y decir que eran los papitos reyes, acá no es así. Yo pedí que se haga lo antes posible pero es un proceso y que tiene que ver con un tema jurídico, con tema de defensa, Somos la Policía y el Ejército, tenemos que mandar los informes, se tienen que compatibilizar. La Fiscalía también tiene que corroborar. El informe que vamos a presentar, ojalá muy pronto, viene con todo.

_ ¿Ahora cómo está El Alto?

El Alto es un fenómeno. El alteño que trabaja día a día, por ejemplo, un gremialista es persona trabajadora, honesta y ama El Alto, pero si te mandan 250 vándalos para amenazar, para ultrajar y para sembrar el terror, ahí El Alto se asustó, porque lo que pasó en El Alto y en Senkata fue manejado por gente instruida. El Alto ha dado señales de que no se va a dejar, no creo que permitan que vengan los de Chapare o del norte de Potosí a hacer su show… Espero.

_ ¿La misma gente de Chapare salió obligada?

Si, y es una información que ya no es confidencial. En los bloqueos organizados por gente del Chapare hubo un día que hicieron colocar solo a jóvenes al frente e hicieron retirar a madres y padres y les dijeron: Extranjeros les dijeron, si no marchás delante de ellos quemamos tu cato de coca, la mato a tu madre, la violo a tu novia o hermana, cosas terribles. Y los jóvenes estaban al frente, la mayoría amenazados, con violencia criminal de toda índole, eso es real y es lo mismo que ha ocurrido a nivel nacional, porque estos señores se manejaban así, con platita e intereses.

Fuente: https://eldeber.com.bo