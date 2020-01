Maduro amenazó con detener a Guaidó al regreso de su gira: «Que se tome la decisión que se tenga que tomar para hacer justicia»

Maduro señaló, por su parte, que Guaidó es el responsable de la división en la oposición: “Un periodista del Washington Post me hizo una entrevista en estos días y me quiso echar la culpa de la división de la oposición, yo le dije yo me eches la culpa a mí, la culpa fue de bobolongo. Él mismo fue quien dividió a los partidos y diputados de la oposición”.