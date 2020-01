MAS: «El 4 de febrero Eva Copa tendría que estar asumiendo la Presidencia»

Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) impugnarán la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez en caso que oficialice su candidatura con miras a las elecciones generales del próximo 3 de mayo. El diputado masista, Henry Cabrera adelantó que la presidenta del Senado, Eva Copa, deberá asumir la Presidencia del país.

«Ella no fue electa presidenta con votos, por lo tanto no se le exime el no renunciar. Si ella quiere ser candidata, tiene que renunciar a la Presidencia», manifestó Cabrera, según ANF.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El diputado adelantó que acudirán ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que la mandataria renuncie a su cargo y se dedique a su candidatura.

«El 4 de febrero Eva Copa tendría que estar asumiendo la Presidencia si la señora Jeanine Áñez se inscribe como candidata», aseveró Cabrera.

El plazo para la inscripción de candidaturas ante el TSE por parte de los partidos y alianzas políticas finaliza el tres de febrero.

Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Carlos Pablo Klinsky, manifestó que no teme a las advertencias de impugnación del MAS, porque asegura que la situación de Áñez está amparada en el Artículo 238 de la CPE.

«Lo que pasa es que los masistas todavía no se acostumbran a que esos órganos tengan independencia, ya no son el apéndice del Poder Ejecutivo, ahora tienen toda la liberad de ver las leyes como corresponde y aplicarlas conforme a nuestro ordenamiento jurídico», finalizó Klinsky.

EL DEBER