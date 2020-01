Ministerio de Energías descarta continuar «proyectos cuestionados» como Chepete, Bala y Rositas

El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, aseguró el martes que hidroeléctricas cuestionadas, por eventuales daños al medioambiente, como Chepete, El Bala o Rositas, no formarán parte de la carpeta de proyectos de este despacho.

La autoridad lamentó que el anterior Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) insistiera con ejecutar estos proyectos, a pesar de la férrea oposición de la ciudadanía, que cuestionaba esas iniciativas porque iban a afectar el medioambiente.

«Los proyectos hidroeléctricos que estén con observaciones, estos proyectos grandes que hayan sido cuestionados por los daños medioambientales que se vayan a hacer no serán parte de la institución o de la carpeta de proyectos del Ministerio de Energías (…), estamos hablando de los proyectos el Chepete, El Bala y de Rositas, proyectos cuestionados, con muchos problemas con la ciudadanía», aseveró en rueda de prensa.

A su juicio, al Gobierno del MAS no le interesaba el daño ambiental que hubieran ocasionado estos proyectos.

«Nosotros no lo vamos a hacer y mientras estos proyectos no sean subsanados y coordinados con la gente del sector, no van hacer parte de este Gobierno», insistió.