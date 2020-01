«Paco Stanley no me daba droga, yo se la daba»: la confesión de Benito Castro sobre sus excesos

“Al hacer eso me fue como en feria, me esculcaron, tuvo el descaro un miembro del Ministerio Público de preguntarme si había tenido relaciones sexuales con Paco Stanley…También me preguntó si Paco nos daba coca (cocaína). No, a mí no me daba, yo me la compraba y a veces yo le daba y otras veces él me daba. Por eso le dicen perico porque lo sacan y vuela, hay que compartirlo, sino no sabe. Irte a dar un pase solo al baño no tiene chiste, tienes que irte cotorreando con otro para que tenga sabor”, detalló Benito.