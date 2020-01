Pacto de Unidad acepta el binomio Arce  Choquehuanca

jueves, 23 de enero de 2020 · 17:23

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El Pacto de Unidad, decidió apoyar al binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como los candidatos del Movimiento Al Socialismo en el marco de la elección del próximo 3 de mayo. El mismo que también fue respaldado por el exmandatario y jefe de campaña, Evo Morales y una comisión que participó de un ampliado realizado el fin de semana en Buenos Aires, Argentina.

Pese a que durante el ampliado del Pacto de Unidad hubo al inició un rechazo cuando se nombró a Arce Catacora, terminado el mismo se decidió dar el apoyo a los dos candidatos, con Choquehuanca como vicepresidente.

Durante su mensaje, el candidato a la vicepresidencia aceptó ir en el binomio junto con Arce Catacora.

“Somos de la cultura de la unidad no de la división; somos de la cultura de la unidad, no del enfrentamiento; somos de la cultura de la armonía; somos de la cultura de la felicidad, no queremos que nuestros hermanos sigan viviendo tristes, nuestra lucha es contra la tristeza tiene que volver la felicidad a nuestras comunidades”, indicó el excanciller del país.

/// Adelanto ///