Pary revela que renuncia de Salvatierra «no se debatió»

El excanciller Diego Pary reveló hoy que la renuncia de la expresidente del Senado, Adriana Salvatierra, no se sometió a debate y aseveró que desconoce las causas.

«Personalmente no conozco si (la renuncia de Salvatierra) fue una decisión de bloque o no. Al menos ese es un tema que no se debatió», afirmó Pary en entrevista con la activista María Galindo, en el programa Barricada de Radio Deseo.

«Lo único valioso que recibo de información suya es que Adriana Salvatierra renunció por su cuenta sin que haya habido una decisión de Gabinete, de poder. Y estamos hablando de la presidente del Senado, a mí eso me parece una irresponsabilidad», sentenció Galindo.

«Seguramente ella tendrá en sus argumentos la explicación», acotó el excanciller.

Pary regresó al país tras dejar Argentina donde acompañaba a Morales, quien se encuentra como refugiado político junto a otras exautoridades.

Pary evitó responder su posición sobre la dimisión de Salvatierra, quién dejó su cargo públicamente el 10 de noviembre, el mismo día de la renuncia del expresidente Evo Morales y del exvicepresiente Álvaro García Linera.

En esa época, también renunciaron el senador Rubén Medinaceli y del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Estas decisiones dejaron un vació en el poder que complicó la sucesión de la banda presidencial. El cargo terminó sobre la senadora de la bancada de Unidad Demócrata, Jeanine Áñez.

Días después, Salvatierra reapareció e intentó ingresar a la sesión de la Asamblea Legislativa asegurando que no había renunciado a su curul.

En diciembre pasado, a actual presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, señaló que Salvatierra renunció a la sucesión constitucional para evitar la reactivación del juicio de responsabilidades en contra de su padre, el exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, vinculado al caso de los «tractores agrícolas».