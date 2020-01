Paúl Arano reforzará al campeón Wilstermann

El volante cruceño pasó al club aviador después de tener un crecimiento importante en Blooming

¡Y voló alto! El mediocampista cruceño Paúl Arano fichó por Wilstermann, después de intensas negociaciones con Blooming, club con el que todavía tenía contrato hasta 2022. Se convierte en el tercer refuerzo, después de Jaime Arrascaita (ex Real Potosí), Willian Álvarez (ex Auora), para afrontar los torneos locales y la Copa Libertadores (Bolivia 2).

“Bienvenido Paúl Arano. Nos complace anunciar oficialmente la contratación de este joven volante nacional. Estamos completamente seguros que demostrará dentro del campo de juego todas sus condiciones y se convertirá en una pieza fundamental en nuestro equipo. ¡A romperla Paúl!”, fue el anuncio del aviador tras la firma del contrato.

El club cochabambino y el volante estamparon sus firmas este sábado para cerrar la vinculación que ya estaba cerca desde hace varios días. Su permanencia será por tres años, según informaron a DIEZ. Además, se conoce que su salario irá en ascenso a medida de que pasen las gestiones.

La venta

Los dos clubes le manifestaron a DIEZ que la venta fue del 50% de los derechos de actuación del mediocampista y si no es transferido en los primeros dos años a otra institución, puede regresar a préstamo gratuito. Se reservaron el monto de la transferencia. Asimismo, no podrá enfrentarse a Blooming, si lo hace, Wilstermann debe pagar $us 10.000.

Mientras que Silvito Fontana, uno de sus representantes, aseguró que el monto de la negociación es de $us 200.000 por el 85% de la ficha de Arano. Además, remarcó que no descarta iniciar un proceso en contra del futbolista porque no lo tomó en cuenta en el acuerdo, pese a tener un contrato.