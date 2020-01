Policía de Sacaba usa biblioteca, unidad de Bomberos y módulos tras daños a 4 obras

Debía ser una noche de fiesta, pero primó el llanto y la desesperación para Maribel Colque, una joven madre. El pasado 31 de diciembre, mientras varias familias esperaban que el reloj marcara las 12:00 para brindar por un nuevo año, ella recorría las calles y no encontraba consuelo tras que su pequeña de cuatro años se extraviara en el mercado central de Sacaba, cerca de las 21:00.

Buscó ayuda a través de su cuenta en Facebook y grupos de compra y venta de esa red social. Usuarios le recomendaron reportar la pérdida a los efectivos y tranquilizarse, pero dijo que acudió al Comando Regional de la Policía, en la plaza 6 de Agosto, y ese predio estaba abandonado por lo que no encontró a un solo uniformado.

Más tarde, el 1 de enero a las 13:52, publicó una foto de su hija indicando que la había encontrado. Su niña sostenía una taza de leche y se mostraba sonriente. “Mi pequeña ya apareció, hoy la encontré. Estaba con una señora buena que la cuidó y gracias a Dios se encuentra bien. Agradezco a todas las personas que me ayudaron en esos momentos de llanto y desesperación”, escribió.

Similares inconvenientes atravesaron otros vecinos al intentar contactarse con los efectivos en Sacaba, después de que un grupo de personas destrozara las unidades policiales en el Casco Viejo, en noviembre pasado. Actualmente, los uniformados se acomodaron en algunos módulos policiales, además de una biblioteca municipal y la unidad de Bomberos.

El Comando Regional de la Policía, Tránsito, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fueron las dependencias que sufrieron más daños. El ataque sucedió después que los efectivos se sumaran al motín que inició la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en Cochabamba, el pasado 8 de noviembre. Exigían la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, por un presunto fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre.

11 DE NOVIEMBRE “Una noche de pánico” es la frase que usó un vecino al recordar el ingreso violento de un grupo de personas, a la plaza principal de Sacaba, que destrozó los ambientes del Comando Policial.

Contó que los residentes se resguardaron en sus viviendas y algunos solo atinaron a filmar lo que sucedía desde sus ventanas y balcones. En tanto, otros sostenían palos como elemento de defensa si esa multitud se animaba a dañar la propiedad privada.

OPINIÓN verificó, al día siguiente, los daños que sufrió esa infraestructura. Frente al Museo, en la calle, estaba los bienes sustraídos y quemados. Habían muebles, equipos y bastante documentación en carpetas amarillas.

La wiphala, símbolo patrio, cubría el escudo del Comando Policial. Los movilizados la pusieron como señal de triunfo.

Los pobladores comentaron que en varias calles, vías y avenidas se oían gritos de los movilizados, en las noches. “¡Salgan, salgan!. Vecinos apóyennos. Debemos defender la patria y a nuestro presidente Evo. Uno, dos, tres, Evo otra vez”, vitoreaban. La unidad de Tránsito fue la más afectada en ese municipio. Sus ambientes fueron incendiados y aún el techo y las paredes están ennegrecidas, muestra de la intensidad de las llamas.

La Estación Policial Integral (EPI) del Distrito 1, donde operaba la FELCC y FELCV tiene los vidrios rotos y también saquearon documentos, pero es la que sufrió menos daños, en relación a las otras unidades policiales. Se conoce que esa infraestructura nueva fue usada por los cocaleros para pernoctar e incluso alimentarse.

ROBOS Antonio, un vecino de la OTB Nueva Betania de la zona de El Abra señaló que se reportaron varios robos en domicilios de ese barrio y otros cercanos después que los efectivos se replegaran a sus unidades centrales ante los ataques a las infraestructuras que ocupaban en Sacaba. Indicó que aún no “sienten” la presencia policial como en otras temporadas debido a que, en su criterio, el patrullaje no es permanente y no llega a todos los sectores. “Supongo que de a poco están ingresando porque casi no se los ve”.

Otra joven contó que fue víctima de robo en la plaza del Estudiante, en el Casco Viejo. Dijo que un hombre con uniforme policial se le acercó y la intimidó para revisarle su cartera. “Nos han dicho que llegaste del Trópico y que tienes cosas ilegales. Vamos a ver qué tienes en tu bolso”, oyó. Después de unos minutos, el presunto antisocial le habría dicho que se fuera rápido porque podrían detenerla. Ella caminó y se percató que su celular ya no estaba en su bolsón.

Indicó que reportó el hecho a la Policía y que les consultó sobre su retorno a las oficinas que habitualmente ocupan puesto que el robo que sufrió fue en una zona céntrica, pero le mencionaron que no podrían volver porque “no habían las condiciones”.

SERVICIOS El comandante regional de la Policía de Sacaba, coronel Iván Cordero Núñez, manifestó que tras los destrozos, trasladaron a otras dependencias a las cuatro unidades policiales que funcionaban en el Casco Viejo, Villa Obrajes y Huayllani.

Explicó que el Comando Regional de la Policía que operaba en la plaza 6 de Agosto, ahora comparte ambientes con la Unidad de Bomberos. Esa dependencia está a unas cinco cuadras al norte del kilómetro 7.5 de la avenida Villazón, en Guadalupe.

La unidad de Tránsito funcionaba en el kilómetro 15 de la avenida Barrientos, pero ahora los efectivos ocupan predios del módulo policial de Quintanilla.

En tanto, La FELCC y FELCV atendían en la Estación Policial Integral (EPI) del Distrito 1 que está a la altura del kilómetro 10.5 de la avenida Villazón, en Huayllani. Cocaleros se apostaron en esa zona y 10 fallecieron después de los enfrentamientos el pasado 15 de noviembre.

Actualmente la FELCC habilitó sus oficinas en la Biblioteca Municipal de Quintanilla a unas dos cuadras al norte del kilómetro 4 de la avenida Villazón, en inmediaciones del hospital Solomón Klein. Asimismo, la FELCV ocupa predios del módulo policial 18 cerca de la avenida Circunvalación, en Amancayas.

ANUNCIO “4011828, emergencias Policía Boliviana Sacaba”, indica un letrero pegado en la puerta del cajero de una cooperativa, en el lado oeste de la plaza 6 de Agosto. Es un anuncio que está distante del Comando Policial por lo que no es muy próximo para los pobladores que llegan hasta ese lugar en búsqueda de información o ayuda. Sin embargo, los efectivos definieron poner ese cartel en otro espacio, que también es céntrico, por temor a que sea retirado por grupos movilizados.

OPINIÓN marcó a esa línea para conocer los servicios que brindan a la población. “Radio Patrullas, buenas tardes, ¿en qué puedo servirle?”, respondió una voz femenina.

La policía también facilitó las nuevas direcciones de las unidades policiales que fueron afectadas durante los líos, después de consultárselo.

PATRULLAJE El coronel Cordero informó que la Policía restableció sus servicios en Sacaba casi de inmediato. Dijo que realizan el “patrullaje autotransportado” que consiste en vigilar las distintas vías entre cuatro efectivos, cuando antes iban solo dos.

El patrullaje policial a pie aún no es muy común debido a que hay algunos pobladores que rechazan su presencia. En tanto, Cordero indicó que hubo un par de inconvenientes leves, pero que no paso a mayores. “Estamos desempeñando nuestras funciones con normalidad. No hubo problemas”.

HACINAMIENTO Cerca de 238 efectivos policiales trabajan en Sacaba, informó el coronel Cordero. Dijo que ese mismo número fungió en 2019, pero lamentó las actuales condiciones laborales puesto que se acomodaron en otros módulos policiales.

Apuntó que su preocupación es principalmente por la “delicada labor” que desempeña la FELCV puesto que no cuentan con los ambientes necesarios para la atención a víctimas de violencia y otros casos en los que se requiera “espacios privados”. “Están atendiendo en áreas comunes, ese es un problema. La policía puede desempeñar sus funciones sin inconvenientes en cualquier espacio, pero el ciudadano es quien merece un ambiente reservado para expresar su denuncia o queja. Ellos son los más afectados por esa incomodidad”.

El concejal de Demócratas de Sacaba, Herlan Ramírez, observó también las distancias que ahora los pobladores deben recorrer para recibir atención. “No hay transporte público fluido para llegar a algunas unidades policiales, como a Bomberos, donde está el Comando Regional”.

SEGURO Ramírez dijo que solicitaron informes respecto al inicio de las refacciones debido a que aún no comenzaron los trabajos. Sobre el tema, el coronel Cordero manifestó que sostuvo reuniones con la alcaldesa Lizeth Morales, quien le hizo conocer su interés y predisposición para rehabilitar los ambientes de las unidades policiales y optimizar el servicio a la población. En unos dos meses prevén retornar a las infraestructuras que ocupaban antes del 11 de noviembre.

Al respecto, la secretaria de la Madre Tierra y Desarrollo Humano de Sacaba, Dora Claros, dijo que la aseguradora realizó el levantamiento de datos, pero aún el informe no llegó al municipio. “No es fácil compatibilizar con los datos históricos, tomando en cuenta que deben verificar los bienes que teníamos, en tema de infraestructura y mobiliario”.

Dijo que habrá un programa de intervención. Iniciarán por las obras que sufrieron menos daños, es decir, la EPI 1 para que la FELCV y FELCC vuelva a esos espacios. Apuntó que ofrecieron ambientes para que la Policía continúe operando en el municipio.

En las dependencias de la Policía también se perdieron equipos, documentos y unas 40 radios de comunicación Handy, dijo Cordero.

Opiniones

Iván Cordero Núñez. Comandante Regional

“Lamentamos la pérdida humana, pero debemos dar vuelta la página. La Policía está restableciendo sus servicios y realizamos un patrullaje autotransportado. Aún tenemos infraestructura dañada, pero la Alcaldesa mostró predisposición para que el Seguro comience con la reparación”, señaló el comandante Regional de la Policía de Sacaba, coronel Iván Cordero Núñez.

Manifestó que tuvieron más reportes de accidentes que de atracos y otros hechos de violencia durante las fiestas de fin de año.

Dora Claros. Secretaria Municipal

“Nos contactamos con la aseguradora en cuanto nos enteramos de los daños a los unidades policiales. Estamos esperando el diagnóstico del estado de siete módulos que fueron afectados. Es verdad que ya demoró bastante el informe final, pero esperamos reunirnos en estos días con los representantes”, señaló.

Dijo que algunas obras serán refaccionadas casi de inmediato, debido a que solo tienen vidrios rotos. Ahí, los efectivos brindarán atención de calidad a los ciudadanos.

Herlan Ramírez. Concejal de Sacaba

“No hubo una fuerte presencia policial durante las celebraciones de fin de año. Otro problema fue que la Alcaldía no dotó gasolina a la Policía y eso complicó la situación. Sin embargo, recibieron apoyo aparentemente del Comando Departamental y la Gobernación”, señaló.

Dijo que espera que la Alcaldía haya presupuestado esos gastos de operación, para 2020, y garantizar el traslado de los efectivos a las distintas zonas para atender las emergencias. Cuestionó que el municipio esté sin jefe de Seguridad Ciudadana.