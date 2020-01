Policía revela reunión secreta de exministro Romero para proteger a Montenegro

El jefe de Interpol asegura que el Comando General de la Policía Boliviana ordenó que no se emitan informes del avance de las pesquisas de Montenegro para no molestar a Romero. Exigían no involucrar a los hermanos Mojica de los Azules del Oriente del MAS.

Policía revela reunión secreta de exministro para proteger a Montenegro En esta casa de Montenegro ahora funciona la fiscalía antinarcóticos. Foto: Rolando Villegas

Fue a fines de abril del año pasado cuando un alto jefe policial fue convocado a una reunión urgente en el Conaltid del segundo anillo con el exministro de Gobierno Carlos Romero, el exviceministro José Luis Quiroga y el ex comandante general de la Policía Yuri Calderón. La reunión, de la que también participó el entonces coordinador del Conaltid, Hugo Siles, fue convocada luego de la intervención policial a la casa donde vivía el extraditable Pedro Montenegro Paz de la calle Barcelona del barrio Las Palmas. La revelación corresponde al jefe nacional de la Interpol, coronel Jorge Campos. Carlos Romero, en contacto telefónico, confirmó la reunión en el Conaltid, pero aclaró que no fue secreta. "Llamen a Calderón, a Felipe Cáceres, a José Luis Quiroga. Participaron varios, pero era para agilizar y por rigurosidad del caso. No había reuniones secretas porque el Conaltid era mi oficina en Santa Cruz. Digan la verdad", dijo. En contacto con EL DEBER, Jorge Campos describió: "Tras la intervención a la casa de Pedro Montenegro soy convocado a una reunión. Ahí estaba preocupado Carlos Romero, el general Yuri Calderón, el viceministro José Luis Quiroga y Hugo Siles. El exministro Romero me consultó sobre las pesquisas de Montenegro y la doble identidad que descubrimos que utilizaba". La foto clave de Colombia El jefe policial siguió en su relato de la reunión que calificó de secreta. "Carlos Romero me interrogó por la foto de Cartagena (Colombia), publicada en EL DEBER y que desbarató a toda una organización de la que también formaron parte altos magistrados. Yo respondí que no filtramos, pero que en realidad el caso de Montenegro se sabía desde hacía mucho tiempo". Campos aseguró que el fallo de extradición a Brasil de Montenegro fue de amplio conocimiento y curiosamente quedó oculto casi cuatro años a instancias de altos magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia. "El general Calderón me dijo que era mejor que no emitan informes del avance de las investigaciones de ese caso porque el ministro Romero se molestaba. Todo mundo sabía de la orden a nivel nacional de captura y nadie hacía nada. Claro, porque había órdenes del Ministerio de Gobierno". Los hermanos Mojica Pero en la reunión fue tocado otro tema que también preocupaba al exministro Carlos Romero y al excomandante Yuri Calderón. El jefe de Interpol dijo que también se habló de los abogados, los hermanos Mojica, uno de los cuales era el jefe de los Azules del Oriente del MAS. "Ahí me enteré que Alpacino Mojica y su hermano vivían cerca de la casa de Montenegro y según Inteligencia había una estrecha relación. En la reunión con el ministro querían desvirtuar y que no se hable de los abogados Mojica en el caso de Montenegro". Como se recordará, Alpacino Mojica está en Palmasola por su relación en las dos muertes del 30 de octubre durante los enfrentamientos en Montero entre campesinos afines al MAS y manifestantes que exigían respeto a su voto Alpacino fue involucrado por sus vínculos en la campaña del MAS con el guerrillero Martín Serna, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de Perú. El jefe de Interpol, Jorge Campos, ofrecerá hoy más detalles del caso Montenegro en La Paz. Montenegro fue extraditado a Brasil el 29 de noviembre de 2019, dando cumplimiento al auto supremo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en 2015. Magistrado sigue con escolta El fin de semana la justicia negó solicitudes de libertad y de levantamiento de escolta policial a un ex jefe policial detenido y a un vocal del Tribunal Departamental de Justicia, investigados en el caso de Montenegro. El juez Esteban Loza negó la solicitud del procesado Darwin Vargas que goza de medidas sustitutivas con escolta y que buscaba que le levanten la vigilancia policial. Vargas es esposo de una alta magistrada del Tribunal Supremo, también procesada, que según las investigaciones de la Felcn y la Fiscalía participaron de reuniones y fiestas en campaña del MAS en la casa de Montenegro. Asimismo Loza negó el pedido de libertad del exmayor de la Policía Kurt Germán Brun Ríos, preso por el caso Montenegro. Kurt apareció en una foto en Cartegana con Montenegro cuando era jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Felcn en Chimoré.