Por muerte de 5 cooperativistas, anuncian procesos contra Romero, Quintana y Quiroga

“Hemos sido vilmente chantajeados, amenazados, extorsionados y hostigados por el régimen de Evo Morales. Si nosotros decíamos o denunciábamos algo iba a empeorar la cosa”, refirió el expresidente de la Cooperativa Siglo XX, Freddy Cruz

La Paz

Por las muertes de cinco mineros cooperativistas y el exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quienes perecieron en un enfrentamiento en la localidad de Panduro, del departamento de La Paz, en agosto de 2016, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) anunció ayer que presentará una querella penal en contra de los exministros Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, además del exviceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

Del 23 al 25 de agosto de 2016, la localidad de Panduro, ubicado en la carretera La Paz – Oruro, fue el escenario de violentos enfrentamientos en rechazo a la sindicalización en el sector cooperativista.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Vamos a hacer la presentación de una querella penal contra la exautoridad del Ministerio de Gobierno, Carlos Romero, del Ministerio de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al que estaba como Director de Régimen Interior, José Luis Quiroga”, informó el presidente de la Fencomin, Feliciano Mamani.

HOSTIGAMIENTO

Consultado por qué la demora en la denuncia, el expresidente de la Cooperativa Siglo XX, Freddy Cruz, manifestó que se debió a que sufrieron hostigamiento por el anterior gobierno.

“Hemos sido vilmente chantajeados, amenazados, extorsionados y hostigados por el régimen de Evo Morales. Si nosotros decíamos o denunciábamos algo iba a empeorar la cosa o nos iba a pasar algo en la cárcel, esa era una directa amenaza. Autoridades gubernamentales como el exdirector de Régimen Interior, nos han venido a visitar al penal, amenazándonos y a nuestras familias. Vinieron a decirnos que si hacíamos o decíamos algo, iba a pasar algo”, recordó el exdirigente que permaneció recluido en el penal de San Pedro de La Paz, más de tres años, imputado por la muerte de Rodolfo Illanes.

El exdirigente aclaró que hoy tendrán un congreso extraordinario donde definirán el proceso y la fecha que seguirán.

LEGISLADORES

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Germán Isla, que representa al sector cooperativista, pidió que en la investigación a Romero se sepa las razones por las cuales se envió a Illanes a acercarse al sector minero, cuando los ánimos estaban encendidos. “Hay algo en medio”, manifestó.

También dijo que se pedirá investigar las muertes de los mineros que cayeron abatidos durante el conflicto.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, exige que los exministros Carlos Romero y César Navarro sean procesados por la muerte de los cinco mineros.

Los primeros días de enero, la abogada de la familia de Rodolfo Illanes, Jalith Mariño, anunció que presentará una querella penal en contra de los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, César Navarro y el exviceministro José Luis Quiroga por denegar auxilio a la exautoridad fallecida el 2016.

Dijo que hubo un instructivo de las autoridades de gobierno para matar con armas de fuego a los mineros que estaban movilizados en las carreteras que unen La Paz, Oruro y Cochabamba.

LOS HECHOS

En agosto de 2016, los mineros protestaron con el bloqueo de las carreteras de La Paz – Oruro, Cochabamba y Potosí, empero el conflicto se agravó cuando policías y cooperativistas se enfrentaron en varias ocasiones dejando decenas de heridos y detenidos.

El escenario de violencia se agudizó el 24 de agosto de 2016, ese día murieron por impacto de bala dos mineros, Severino Ichota y Fermín Mamani, en las carreteras de las localidades de Kami y Sayari, Cochabamba.

El 25 de agosto, el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, viajó a la localidad de Panduro, centro del conflicto, para intentar una negociación, pero fue secuestrado por los mineros.

Mientras Illanes suplicaba por su vida en un intento desesperado para que el Gobierno ordene el repliegue de los efectivos, se produjeron nuevos enfrentamientos entre bloqueadores y policías.

Horas más tarde se reportó la muerte por impacto de bala del minero Rubén Aparaya Pillco, ese suceso habría provocado la ira de los cooperativistas que terminaron asesinando a golpes a Illanes.

Después se conoció que también perdieron la vida los mineros Pedro Mamani por impacto de bala y Freddy Ambrosio por mala manipulación de una dinamita.

Por la muerte de Illanes se abrieron dos procesos penales, las investigaciones avanzaron hasta encarcelar a varios implicados. Se llevó a juicio a 14 mineros (tres prófugos) y un abogado, además se procesó a dos exjefes policiales y un sargento por el presunto delito de incumplimiento de deberes, porque no resguardaron al Viceministro.

Por la muerte de los cuatro mineros, los procesos no prosperaron, y la Fiscalía no logró individualizar a los responsables de las muertes, a la fecha no hay un solo detenido, informó Cruz.

Fuente: El Diario