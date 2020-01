POR SI ALGUIEN SUPONE QUE SIMPATIZO CON AlGÚN CANDIDATO, DÉJEME DECIRLE QUE…

Era un niño cuando Banzer y su gobierno militar mataban personas. Era un adolescente cuando García Meza hacía lo mismo.

Vi llegar la democracia.

Hernán Siles junto a Jaime Paz y su fracaso. Vi a Víctor Paz, Goni y el 21060 que sigue vigente…

Vi a todos:

Los Jaime, los Banzer, los Goni, los Tuto, los Mesa, los Evo, los Percy, los Max, los Palenques, las Nemecias, los Rubén, las Angélica, las Jeanine, vi a todos y otros más…

Y todos son iguales.

Vi las promesas que nunca cumplieron, y los robos evidentes que siempre negaron…

¡Todos mienten!

Conocí personalmente a casi todos, los vi empezando: Amables, carismáticos, repletos de buenas intenciones, pobres y desinteresados la mayoría; pero cuando suben…

¡Todos cambian!

Se vuelven arrogantes, cambian de número de teléfono, cambian de amistades, ¡se creen importantes, dicen No, cuando ya se decidieron por el Sí!

…Por eso y muchas cosas más soy un NIHILISTA; no comulgo con ningunos. Detesto a los de izquierda, me revientan los de derecha, me fastidian los demagogos, me enervan los sofistas y me fastidian los oportunistas.

Por eso no los molesto; ni antes, mucho menos ahora…

Nunca pedí una pega, ni loco les pediría plata con alguna excusa, jamas les haré una reverencia, me dan risa sus limitaciones y me indigna su cinismo.

Eso me permite hablar y escribir lo que pienso y si se sienten ofendidos, es su problema.

…No les debo nada y solo les pido que cumplan con sus funciones dignamente, pero ya se…

¡Nunca lo harán!

Y sé que no lo harán porque los conozco. Porque desde que tengo uso de razón los vi aprovecharse del poder, vi como se hacían ricos y me asombró ver que las críticas y acusaciones no los inmuta. Si no saben de quienes hablo, se los señalo: Hablo de los Políticos Bolivianos.

Pero hay gente que es peor que los Políticos Bolivianos, sí, y es fácil identificarlos:

Los hallamos entre aquellos que les rinden pleitesía, esos sonsos que los apoyan y defienden, aún sabiendo lo que son y lo que hacen, los necesitados que venden sus principios por una pega, los opas que una y otra vez les creen, los insoportables que se pelean con familiares y amigos defendiendo a un político que ni los conoce y solo le palmea la espalda cuando los necesitan…

Así son los políticos bolivianos, así son y no cambiarán.

En eso se parecen al país; un país que siglo tras siglo sigue igual, que tiene la gente que tiene y esa gente tiene el gobierno que elige, recibiendo el destino que se merece…

EL ESCRIBIDOR





