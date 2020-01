Rodríguez Veltzé descarta cualquier candidatura política

Entre varias posibilidades de candidaturas para los próximos comicios del 3 de mayo para el Movimiento Al Socialismo, se habló de Eduardo Rodríguez Veltzé, sin embargo, el exdelegado en La Haya negó esta posibilidad y descartó participar en cualquier partido político.

«Quiero decirlo claro y terminante, no fui en el pasado, no soy ahora y no voy a ser candidato. Lo que se ha especulado de que sea candidato del MAS no es tal. No he sido parte orgánica de ese partido (MAS). He sido embajador del Estado durante el gobierno de Morales y eso es honroso, pero hay que saber distinguir que los intereses colectivos ciudadanos son más importantes que los partidarios«, manifestó.

Ante la ola de propuestas de candidatos por el MAS, se ratifican nombres como el de Andrónico Rodríguez, David Choquehuanca, Luis Arce, Diego Pary, entre otros. Poco a poco se va diluyendo la posibilidad de que una mujer forme parte del binomio de este partido en estas elecciones, convocadas tras anular las del 20 de octubre por los señalamientos de fraude que benefició al binomio de Morales y Álvaro García Linera.

Respecto a una propuesta de Morales a Rodríguez Veltzé, este dijo que sí se lo mencionó, pero «fui muy claro con él y le dije que no tenía ningún propósito de convertirme en actor electoral, para mí es más importante que haya un proceso abierto, independiente y muy plural», remarcó.

