Romero, el nuevo huésped del sector Posta de San Pedro

El exministro del anterior gobierno de Evo Morales llegó la tarde de este viernes al penal de San Pedro de La Paz.



El momento en el que Carlos Romero ingresó al penal de San Pedro Foto: Freddy Barragán/ Página Siete

Página Siete Digital / La Paz El exministro de Gobierno fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por seis meses hasta que se termine la investigación del caso Uelicn. Romero comenzó la medida cautelar la tarde de este viernes, cuando fue trasladado desde celdas judiciales a la cárcel del centro paceño. Romero ingresó por la puerta lateral de la prisión, que está ubicada en la calle Cañada The Strongest, ingreso a los sectores de La Posta y Chonchocorito, los más seguros que tiene la prisión paceña. El abogado de Romero, Andrés Zuñiga confirmó que su defendido estará en el sector Posta, que además de ser el más seguro, es el que tiene a los privados de libertad con mejor poder adquisitivo, ya que se mueve mucho dinero dentro del mismo. En una nota periodística publicada por Página Siete en marzo de 2018, se hizo una investigación de los costos que en ese momento cobraban de dentro de este sector de la cárcel para poder ingresar, además se conoció el estatuto interno del mismo en el que se obligaba a pagar el monto cinco días después de su ingreso como máximo. “Una fuente cercana a esta sección contó que el precio para ingresar ahí es entre 1.000 y 6.000 dólares, depende del delito que se haya cometido. Si son delitos menores son sólo 1.000 dólares. Para los procesados por violación la tarifa es entre 1.500 y 2.000 dólares, para personas ligadas a la política de 1.500 a 4.000, y para los operadores de justicia que fueron imputados por consorcio el costo puede llegar a los 6.000 dólares”, decía la nota entonces. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook En este sectores el año pasado estaba el exalcalde de El Alto, Edgar Patana, quien era el delegado de la misma, por lo que era una de las personas que decidía quién podía ingresar al sector, para hacer cumplir el derecho de admisión que mencionan en su reglamento interno. Romero estará en esta sección durante seis meses luego de que le negaran la Acción de Libertad y después de la audiencia de medidas cautelares por el caso Uelicn. El exministro está acusado por presuntos hechos de corrupción ocurridos dentro la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), dependiente del Ministerio de Gobierno.

El exministro Carlos Romero en celdas de la FELCC de La Paz. Foto: Álvaro Valero

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz

El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dictó la tarde de este viernes la detención preventiva por seis meses para el exministro de Gobierno Carlos Romero, en la cárcel de San Pedro en La Paz.

La decisión fue asumida en el marco del proceso que se le sigue a la exautoridad por un caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN). Hecho registrado durante su administración.

Su abogado Andrés Zúñiga informó que fue ilegal el traslado de Romero desde la clínica, donde estaba internado, a la Fiscalía, pero además dijo que solo se puso en duda el domicilio de su defendido para ordenar su detención preventiva.

«Para el juez solo el domicilio está en cuestión, libera la lícita y el tema de la familia. Para el juez Romero tiene familia y actividad lícita», explicó.

Se convierte en el primer ministro del gobierno de Evo Morales procesado y encarcelado. Se lo acusa por incumplimiento de funciones y uso indebido de influencias en los hechos de corrupción descubiertos en la UELICN.

La diputada Rose Marie Sandoval reveló las irregularidades en la entidad estatal. Denunció la adjudicación dirigida entre 2017 y 2018 a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL por más de $us 50 millones para el mantenimiento de las aeronaves usadas en la lucha contra el narcotráfico, que dependía de la UELICN.

El jueves, pese al vehemente pedido de liberación, el juez Onceavo de Partido y Sentencia Penal rechazó la acción de libertad que había presentado su defensa, por lo que se quedó en celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar.

Romero estuvo aprehendido desde el martes, luego de que se acogió a su derecho al silencio en su primera declaración informativa, que ofreció tras salir de una internación temporal en la Clínica Petrolera de La Paz, debido a un cuadro de estrés y deshidratación.

En la audiencia del jueves, el otrora hombre fuerte del gobierno de Evo Morales aseguró que la ampliación de ese proceso en su contra es “defectuoso” y enumeró varios argumentos en ese sentido.

Incluso acusó a su denunciante, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval, de no tener ética ni moral para denunciarlo. Aseguró que no hay una prueba en su contra y denunció que no se cumplieron los procedimientos procesales.