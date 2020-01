Romero: Estoy en un desierto inerte sin vida ni esperanza

En silla de ruedas, con cánulas nasales de oxígeno y cubierto por una frazada, el exministro de Gobierno Carlos Romero salió a hablar a los medios de prensa en la clínica donde se encuentra internado y aseguró sentirse en una situación difícil “sin vida y sin esperanza”.

El exhombre fuerte durante diez años en la gestión de Evo Morales, denunció que fue secuestrado en su propia casa por miembros de la llamada “resistencia”, que cercaron su domicilio, cerraron la llave de paso de agua y cortaron el ingreso de alimentos.

Romero fue evacuado el viernes desde su vivienda en la residencial zona de Auquisamaña y fue internado de emergencia en la Caja Petrolera de Salud.

Con una voz debilitada y un semblante demacrado, lamentó la fácil actitud de algunos miembros de la “resistencia” de acusarlo por el caso terrorismo en el hotel Las Américas Cruz que derivó el 2008 en una cacería de dirigentes cívicos y políticos opositores al MAS, muchos de los cuales vivieron en el exilio y ahora se aprestan a retornar a Santa Cruz.

“No tenía ni alimentos ni agua; es más los que se dicen vigilantes, que son grupos de choque violentos, se burlaban porque llegaban en sus camionetas sus comidas y grataban ‘mirá como comemos’, qué se siente no tener agua, vas a morir por inanición, maldito”, manifestó.

Explicó que algunos le decían que iba a pagar por el caso del hotel Las Américas. ¿El 2008 era ministro de Gobierno? No me dejaron dormir, comer e hicieron varios intentos de hacerme llegar algún alimento y no han dejado. Estaba secuestrado, yo soy su trofeo, bailan felices en sus vigilias algunos jóvenes que no saben que la vida es más profunda que eso. Yo siempre digo que la vida es como la naturaleza, a veces estás en un desierto inerte, sin vida sin esperanza, a veces estás en una pradera con mucha vida con aguas cristalinas y mucha esperanza. Yo estoy en un desierto”, manifestó.

Dijo que su pecado fue defender indígenas y denunció que no puede recibir visitas porque las fuerzas de seguridad anotan la dirección del visitante y a las pocas horas le instalan una patrulla al frente de su casa y luego lo siguen.

Aclaró que la persona que fue detenida el viernes supuestamente por filtrar información, era el mensajero del Ministerio de Gobierno, una persona humilde que hace trabajos complementarios de electricidad y otro tipo de cosas para sostener honestamente a su familia.

Explicó que lo encontrado en poder del mensajero no es documentación del Ministerio de Gobierno, sino una fotocopia simple del exMinistro de Gobierno que mandó a recoger su sueldo y aguinaldo que no pudo cobrar desde diciembre.

“Le he llamado, abusando (de su amistad) le he llamado y le he dicho por favor averíguamelo. Dice puede ir un familiar mío a recoger esa papeleta y para eso le he dado la fotocopia simple”, manifestó la autoridad que permanece internada.

Romero tiene una citación para el día lunes ante la Fiscalía de Santa Cruz por los gastos en el caso terrorismo en el Hotel Las Américas y tiene otro proceso en La Paz por el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

Fuente: erbol.com.bo