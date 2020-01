Runny Callaú apoya la dupla Camacho-Pumari

Callaú agradeció a CC por brindar apoyo a su candidatura señalando que con la agrupación habrá una gran amistad.

Santa Cruz.- El excandidato uninominal por CC, Runny Callaú, anunció que apoyará el binomio Luis Fernando Camacho-Marco Antonio Pumari. Callaú pidió a todos los vecinos de la C-51 de la urbe cruceña brindar su respaldo a mencionados candidatos.

«Debo ser consecuente con el pueblo y la gente pide que me vaya con la línea de la dupla Camacho-Pumari. El que no escucha a su pueblo, no le va bien», indicó.

Fuente: PAT

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook