Saldo comercial se mantiene en negativo cinco años consecutivos

Desde 2015, la balanza comercial se inclinó de manera desfavorable para las exportaciones bolivianas, luego de casi una década de mostrar un crecimiento sostenido y con cifras récord registradas en el período 2012-2014 con $us 11.765 millones y $us 12.856 millones, que fue el pico histórico más alto de los últimos 14 años.

En ese marco, son cinco años consecutivos (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) que el valor de las exportaciones continúa por debajo de las importaciones, lo que es conocido como déficit comercial o saldo comercial negativo.

Este déficit alcanzó su nivel máximo en 2016 con $us 1.305 millones y $us 920 millones, $us 949 millones y $us 935 millones en los años 2015, 2017 y 2018, mientras que a septiembre de 2019 llegó a $us 700 millones, según el Monitor Macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, en el período 2006-2014, el superávit comercial —entendido así a la diferencia cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones— registró su nivel más alto en 2012 con $us 3.586 millones y en 2013 con $us 2.855 millones.

Con la finalidad de revertir la balanza comercial deficitaria de los últimos cinco años, el Gobierno de transición presentó el anterior viernes el decreto supremo que flexibiliza y fomenta las ventas nacionales al exterior, además de impulsar la producción agrícola.

Para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, esta medida elimina las restricciones comerciales aplicadas desde 2008 por el pasado gobierno, que perjudicaron principalmente a sectores productores de granos de soya, maíz, sorgo, arroz, azúcar, carnes de pollo, de bovino y otros.

Aseveró que con dicha flexibilización solo en el presente año se podrían adicionar alrededor de $us 300 millones a las ventas nacionales al exterior.

Datos

1.305 millones de dólares fue el déficit comercial registrado en 2016, el más alto de los últimos cinco años.

3.586 millones de dólares fue el superávit comercial observado en 2012 y $us 2.855 millones en 2013.

